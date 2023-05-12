Белый дом пообещал поддерживать Украину даже в случае дефолта

Даже если в США наступит дефолт, они не прекратят поддерживать Украину, но только до конца финансового года осенью, сообщил Кирби. Дефолт может наступить уже летом, если конгресс не повысит лимит госдолга страны

Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Yuri Gripas / CNP / Global Look Press)

США продолжат поддерживать Украину до конца текущего финансового года, даже если наступит дефолт, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Что касается поддержки Украины, то она зависит от ассигнований, которые были выделены нам конгрессом в минувшем году. Мы все еще задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Финансовый год в США завершается 30 сентября.

Предела лимита госдолга США достигли еще в январе, он составляет $31,4 трлн. Глава Минфина страны Джанет Йеллен предупредила, что правительство уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погашать платежи.

В конгрессе США идет обсуждение предложенного республиканцами законопроекта, согласно которому лимит долга повысят на $1,5 трлн, но при этом уменьшат расходы на $4,5 трлн. План не поддерживают демократы. Президент Джо Байден говорил, что дефолт «не вариант», и напомнил, что его предотвращение — это конституционная обязанность конгресса.

Йеллен предупредила, что если Байдену в данной ситуации придется применить 14-ю поправку к американской Конституции, которая позволяет наращивать заимствования без утверждения конгрессом повышения лимита госдолга, то это приведет к «конституционному кризису». Если же лимит долга не повысят, страну ждет дефолт.

По оценке Белого дома, в случае затяжного дефолта число рабочих мест в стране может сократиться на 8,3 млн, ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%, безработица увеличится на 5%. Это сведет на нет все успехи, достигнутые при администрации Байдена.