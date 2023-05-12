Секретарь СНБО Украины выразил надежду на завершение конфликта к зиме

Данилов отказался назвать сроки контрнаступления ВСУ, отметив, что предпочитает термин «военные действия» — они начнутся «в нужный срок». Минобороны России сообщало о наступательных действиях Киева на соледарском направлении

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Украина надеется к зиме полностью завершить конфликт с Россией. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью азербайджанскому агентству Report.

В ответ на вопрос, ожидается ли контратака ВСУ до лета, Данилов сказал, что предпочитает не использовать этот термин. «Вместо этого я применяю термин «военные действия», который используется с февраля 2014 года. Военные точно знают, что делать», — объяснил он. Эти действия, по его словам, начнутся «в нужный срок с учетом всех факторов».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, так как Киев все еще нуждается в дополнительной помощи от Запада.

12 мая Минобороны России сообщило, что ВСУ провели наступательные действия на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения протяженностью почти 100 км. Зеленский после этого рассказал, что украинские войска «сверхусилиями» контратаковали российские позиции в Бахмуте (Артёмовске).

Российские власти, комментируя перспективы контрнаступления Киева, говорят, что готовы к любому развитию событий. При этом президент Владимир Путин не раз выражал стремление завершить конфликт «чем быстрее, тем лучше». В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что «здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем».

В Москве настаивают, что потенциальные мирные переговоры должны вестись «с учетом тех реалий, которые складываются», а в Киеве в числе целей контрнаступления называют возвращение утраченных территорий, включая Крым. Путин в свою очередь обещал, что Россия будет защищать свою территорию «всеми имеющимися силами и средствами».