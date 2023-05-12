Секретарь СНБО Украины выразил надежду на завершение конфликта к зиме

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 16:05
Медведев назвал МУС маловразумительной и бессильной структурой Политика, 16:48
Собянин анонсировал участие столичных IT-стартапов на выставке в Марокко Город, 16:42
Источником тревоги на стройке Соборной мечети в Крыму стал учебный муляж Общество, 16:40
Россиянин в качестве «лаки-лузера» вышел в третий круг «Мастерса» в Риме Спорт, 16:35
Когда физическая активность увеличит риск депрессии и болезней сердца Pro, 16:29
«КСП Капитал управление активами» — о возможностях и перспективах ЗПИФ Новая экономика, 16:24
Горсовет Нью-Йорка запретил дискриминацию полных людей Общество, 16:24
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
На Украине вынесли первый приговор митрополиту УПЦ за связи с Россией Политика, 16:21
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 16:18
Александр Мостовой пошел в академию РФС учиться на тренера Спорт, 16:16
Продажи новых электромобилей в России резко выросли Авто, 16:13
Эрдоган призвал Кылычдароглу «постыдиться» слов о вмешательстве России Политика, 16:11
Euractiv узнал, что Евросоюз оценил потери ВСУ в 13 тыс. убитых Политика, 16:03
Основателя Terraform Labs До Квона выпустят под залог в €400 тыс. Крипто, 15:58
Военная операция на Украине ,  
0 

Секретарь СНБО Украины выразил надежду на завершение конфликта к зиме

Секретарь СНБО Данилов: Украина надеется завершить конфликт к зиме
Данилов отказался назвать сроки контрнаступления ВСУ, отметив, что предпочитает термин «военные действия» — они начнутся «в нужный срок». Минобороны России сообщало о наступательных действиях Киева на соледарском направлении
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украина надеется к зиме полностью завершить конфликт с Россией. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью азербайджанскому агентству Report.

В ответ на вопрос, ожидается ли контратака ВСУ до лета, Данилов сказал, что предпочитает не использовать этот термин. «Вместо этого я применяю термин «военные действия», который используется с февраля 2014 года. Военные точно знают, что делать», — объяснил он. Эти действия, по его словам, начнутся «в нужный срок с учетом всех факторов».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, так как Киев все еще нуждается в дополнительной помощи от Запада.

12 мая Минобороны России сообщило, что ВСУ провели наступательные действия на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения протяженностью почти 100 км. Зеленский после этого рассказал, что украинские войска «сверхусилиями» контратаковали российские позиции в Бахмуте (Артёмовске).

Российские власти, комментируя перспективы контрнаступления Киева, говорят, что готовы к любому развитию событий. При этом президент Владимир Путин не раз выражал стремление завершить конфликт «чем быстрее, тем лучше». В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что «здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем».

В Москве настаивают, что потенциальные мирные переговоры должны вестись «с учетом тех реалий, которые складываются», а в Киеве в числе целей контрнаступления называют возвращение утраченных территорий, включая Крым. Путин в свою очередь обещал, что Россия будет защищать свою территорию «всеми имеющимися силами и средствами».

Читайте на РБК Pro
В какой стране российским стартапам масштабировать бизнес
ZARA забывается: как российский фешен строит маркетинговую стратегию-2023
Apple надеется на iPhone и Индию: что компания cообщила в отчете
«Я как собака Павлова»: почему Стивен Кинг никогда не меняет режим дня
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина СНБО Украины Алексей Данилов
Материалы по теме
Экс-президент Польши исключил завершение конфликта на Украине в 2023 году
Политика
Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас
Политика
Лавров счел важным «качественно» завершить конфликт на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter