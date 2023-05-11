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Зеленский заявил, что Украине придется «подождать» с контрнаступлением

Зеленский: Украине нужно больше времени для начала контрнаступления
ВСУ ожидают поставок дополнительной военной помощи. По словам Зеленского, войска могли бы пойти в наступление уже сейчас, но тогда Киев потерял бы много солдат. Власти России заявляют о готовности к контрнаступлению Киева
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил в интервью Би-би-си президент Владимир Зеленский.

По его словам, бригады ВСУ готовы к наступлению, но армия все еще нуждается в некоторой дополнительной помощи от Запада — например, в бронетехнике, которая «приходит партиями».

Зеленский отметил, что украинские войска могли бы пойти в наступление с тем, что у них есть, и «добиться успеха», но тогда ВСУ потеряли бы большое количество бойцов. «Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать», — заключил он.

О готовящемся контрнаступлении украинские власти говорят уже несколько недель. 3 мая Зеленский сказал, что военные скоро пойдут в наступление, а получить самолеты западного образца Киев рассчитывает уже после этого.

10 мая министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба посоветовал не рассматривать его как последнее. «Если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете «да», оно было последним; но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению», — пояснил он. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призывал не воспринимать контрнаступление как «битву за Средиземье», которая «все решит».

В числе целей контрнаступления Киев называет возвращение Крыма. Российская сторона считает вопрос принадлежности полуострова закрытым, и президент Владимир Путин обещал, что страна будет защищать свою территорию «всеми имеющимися силами и средствами».

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По мнению замглавы МИД России Михаила Галузина, украинское контрнаступление приведет к «печальным последствиям». Российская армия готова к любому развитию событий, и «никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат», подчеркивал он. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле тщательно отслеживают информацию о возможном контрнаступлении и Минобороны учитывает ее при планировании спецоперации.

Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 мая дважды за сутки сообщил, что украинское контрнаступление уже началось, причем люди и снаряды у ВСУ, по его словам, «в безлимите».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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