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Военная операция на Украине ,  
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Замглавы ЕК объяснил, зачем Евросоюзу нужна Украина

Замглавы ЕК Схинас: Украина нужна ЕС из-за сельскохозяйственного производства
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина может вступить в ЕС в 2032–2035 годах, считает замглавы ЕК Схинас. Он назвал Киев хорошим партнером из-за сельскохозяйственного производства. Ранее в ЕК призывали Украину перенаправить экспорт зерна в другие страны
Маргаритис Схинас
Маргаритис Схинас (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Украина нужна Европейскому союзу и станет хорошим партнером для блока, заявил на экономическом форуме в Дельфах замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Схинас отметил, что Украина — «большая страна с большим объемом ресурсов, крупнейшим производством в аграрном секторе», поэтому ЕС нуждается в таком союзнике (цитата по ТАСС). По мнению еврокомиссара, Киев сможет вступить в объединение в 2032–2035 годах.

Экс-глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу (2004–2014) при этом считает, что сильно надеяться на вступление Украины в ЕС не стоит. «Невозможно, чтобы страна, пребывающая в состоянии войны, стала полноправным членом», — полагает он.

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По данным Евростата, Украина является основным поставщиком зерна в Европу — страна экспортировала 1,2 млн т продукции с марта 2022 года по декабрь 2023-го. Из-за военного конфликта с Россией страна потеряла возможность отправлять зерно на рынки Азии и Африки, ей пришлось сосредоточиться на европейском рынке. Это привело к протестам фермеров в ЕС; еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призывал Киев перенаправить экспорт в другие страны. На этом фоне замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил о готовности ограничить поставки.

Украинские власти подали заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, после начала военного конфликта с Россией. Страна получила статус кандидата, а в прошлом декабре в Брюсселе решили начать переговоры о присоединении Киева к блоку. В январе ЕК начала проверку украинского законодательства на соответствие европейскому.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не была против вступления Киева в ЕС, а возражала только против «военного освоения» Украины.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Евросоюз Еврокомиссия сельское хозяйство
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