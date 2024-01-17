 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ЕК проверит законодательство Украины на соответствие европейскому

Глава ЕК объявила о начале сверки украинского и европейского законодательств
Сюжет
Военная операция на Украине
Фон дер Ляйен объявила о начале проверки законодательства Украины на соответствие европейскому и формировании тем переговоров о членстве в ЕС. В Москве заявили, что ЕС «сливается» с НАТО
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале проверки украинского законодательства на соответствие европейскому и о формировании переговорных рамок о членстве в Евросоюзе. Она сказала это, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, фрагмент речи опубликован на странице политика в X (ранее Twitter).

«Мы приступаем к процессу скрининга и формируем рамку переговоров. Тем временем мы начнем работать над нашими реформами, нашими собственными реформами», — сказала фон дер Ляйнен, уточнив, что речь идет о расширении Евросоюза до 35 участников.

Глава Еврокомиссии напомнила, что Евросоюз согласился начать переговоры о членстве Молдавии и предоставил статус кандидата Грузии.

«Сердца миллионов украинцев наполнились радостью и надеждой, когда мы объявили об открытии переговоров о вступлении. Народ Украины тяжело боролся, чтобы достичь этого не только на поле боя, но и наладить работу демократических институтов», — заявила она. Глава ЕК отметила, что «вся нация демонстрирует, как много для нее значит Европа», а она лично — что гордится ответом Евросоюза на соответствующий запрос Украины.

Экс-генсек НАТО назвал роль Украины в ЕС: «бастион против России»
Политика
Андерс Фог Расмуссен
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз «сливается с НАТО и идет по его следам». ЕС превратился из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, в «агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента». Президент России Владимир Путин пояснил, что причинами начала военной операции на Украине стало «безудержное стремление» западных стран «подползти к нашим границам», имея в виду потенциальное вступление Украины в НАТО.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Украина вступление в ЕС
Материалы по теме
Экс-генсек НАТО назвал роль Украины в ЕС: «бастион против России»
Политика
Кремль ответил на сомнения Орбана в приеме Украины в ЕС
Политика
Euractiv сообщил о риске задержки вступления Украины в ЕС из-за Венгрии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
Глава банка подтвердил наличие у Tether средств для обеспечения USDT Крипто, 14:02
Совмещать работу, учебу и материнство: как легко строить карьеру РБК и Газпромбанк, 14:01
Путин поручил принять меры по возврату изгнанных из других стран россиян Общество, 13:55
Параллельный импорт: как поставщику защититься от претензий покупателя Pro, 13:53
Момент взрыва на заводе в Ростовской области. Видео Общество, 13:41
МИД увидел признаки, что Украине не дадут выйти из конфликта переговорами Политика, 13:37
Рублев вслед за Хачановым вышел в третий круг Australian Open Спорт, 13:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:34
Путин поручил улучшить использование ИИ для расследования преступлений Общество, 13:31
Особняк Джоли и Питта в Новом Орлеане продали за $2,8 млн Недвижимость, 13:25
Кремль назвал темы разговора Путина с главой МИД Северной Кореи Политика, 13:24
АвтоВАЗ решил зарегистрировать логотип нового бренда Авто, 13:21
Российские атлеты не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта Спорт, 13:18
Силы ПВО сбили беспилотник в поселке Дружба на белгородчине Политика, 13:17