Фон дер Ляйен объявила о начале проверки законодательства Украины на соответствие европейскому и формировании тем переговоров о членстве в ЕС. В Москве заявили, что ЕС «сливается» с НАТО

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале проверки украинского законодательства на соответствие европейскому и о формировании переговорных рамок о членстве в Евросоюзе. Она сказала это, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, фрагмент речи опубликован на странице политика в X (ранее Twitter).

«Мы приступаем к процессу скрининга и формируем рамку переговоров. Тем временем мы начнем работать над нашими реформами, нашими собственными реформами», — сказала фон дер Ляйнен, уточнив, что речь идет о расширении Евросоюза до 35 участников.

Глава Еврокомиссии напомнила, что Евросоюз согласился начать переговоры о членстве Молдавии и предоставил статус кандидата Грузии.

«Сердца миллионов украинцев наполнились радостью и надеждой, когда мы объявили об открытии переговоров о вступлении. Народ Украины тяжело боролся, чтобы достичь этого не только на поле боя, но и наладить работу демократических институтов», — заявила она. Глава ЕК отметила, что «вся нация демонстрирует, как много для нее значит Европа», а она лично — что гордится ответом Евросоюза на соответствующий запрос Украины.