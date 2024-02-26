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Военная операция на Украине ,  
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Брюссель призвал Украину перенаправить агроэкспорт из ЕС в другие страны

Еврокомиссар призвал Киев перенаправить агроэкспорт из ЕС в другие страны
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Украина из-за конфликта с Россией потеряла возможность отправлять свое зерно на рынки Азии и Африки, что привело к его наплыву в ЕС. Союз должен помочь ей наладить логистику, так как сам не может принять столько сельхозпродукции
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украина должна понять, что европейский рынок не может принять ее агропродукцию в таком количестве, ей необходимо обеспечить поставки в те страны, куда республика раньше отправляла зерно, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам встречи с протестующими фермерами.

«Нам необходимо поддерживать Украину, обеспечивать транзит и транспорт ее продукции в морские порты и отправлять ее в страны, куда Украина традиционно раньше продавала зерно, это будет наилучшим путем. Но для этого нам нужен позитивный подход Украины, сотрудничество, <...> чтобы реализовать эту систему. <...> Наши украинские партнеры должны понять положение наших фермеров, никакой рынок не может выдержать такого уровня увеличения поставок в такой короткий период», — сказал еврокомиссар.

Он отметил, что увеличение импорта связано с конфликтом на Украине, поскольку в 2021 году Брюссель имел «нормальные торговые отношения» с Киевом, «импорт был приемлемым». Ранее Украина поставляла свою сельхозпродукцию в Азию, в том числе в Китай и Индию, а также в Египет, но из-за блокировки транспортировки по Черному морю она «потеряла большую часть рынков в Азии, Африке, и этот украинский экспорт был перенаправлен в ЕС». Москва таким образом вытолкнула Киев с традиционных рынков, заявил еврокомиссар, а также дестабилизировала Европу.

Общий экспорт из ЕС на Украину в 2022–2023 годах, сообщил Войцеховский, составил €69 млрд, импорт — около €50 млрд, но ситуация в сельскохозяйственной торговле иная: экспорт около €6 млрд, импорт — €25 млрд. «Наши фермеры платят цену за либерализацию торговли с Украиной», — констатировал он.

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В ЕС несколько недель продолжаются протесты фермеров: в Польше, Франции, Испании и других странах, а также в самом Брюсселе. Среди причин недовольства не только наплыв украинской агропродукции на европейские рынки: они недовольны падением прибыли, ростом затрат на электроэнергию и удобрения, жестким регулированием со стороны ЕС и, наконец, заключением соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай).

Меры, которые предлагают власти для решения проблем, фермеры считают недостаточными. В частности, ЕК предлагала продлить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной до 2025 года, но с ограничениями на несколько категорий продукции (яйца, мясо птицы и сахар), и обещала освободить европейских сельхозпроизводителей на год от некоторых «зеленых» обязательств, несоблюдение которых препятствовало бы получению субсидий.

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