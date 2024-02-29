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Военная операция на Украине ,  
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Украина заявила о готовности ограничить экспорт в ЕС на фоне протестов

Украина заявила о готовности ограничить экспорт в ЕС на фоне протестов фермеров
Сюжет
Военная операция на Украине
Фермеры в ЕС недовольны наплывом украинской агропродукции, местный рынок не справляется с ростом поставок. Украина заявила, что готова вводить инструменты для ограничения своего экспорта в Европу
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Украина готова прибегнуть к инструментам мониторинга и лицензирования поставок в ЕС в случаях, когда наблюдается их резкий рост, сказал замминистра экономики Украины Тарас Качка по итогам встречи с представителями Польши в Варшаве из-за протестов местных фермеров, передает Bloomberg.

«Мы смиримся с тем, что рост экспорта не будет таким быстрым и внезапным, как это наблюдалось в предыдущие годы. В настоящее время для украинских производителей и экспортеров важнее предсказуемость на рынке, чем агрессивная экспансия», — заявил Качка.

26 февраля еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину осознать, что европейский рынок не может принять ее агропродукцию в таком большом количестве, в котором она поступает. Он отметил, что Западу следует помочь ей обеспечить поставки в те азиатские и африканские государства, куда страна раньше отправляла зерно. По мнению Войцеховского, на вытеснение Украины с традиционных рынков прямо повлияла Россия, блокировав ее поставки по Черному морю.

Общий экспорт из ЕС на Украину в 2022–2023 годах, сообщил Войцеховский, составил €69 млрд, импорт — около €50 млрд, но ситуация в сельскохозяйственной торговле иная: экспорт около €6 млрд, импорт — €25 млрд.

Bloomberg приводит данные Украины, согласно которым ее зерновой экспорт в Польшу стал резко расти с марта 2022-го и продолжался до весны 2023-го, когда были введены ограничения на ввоз зерна.

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В ЕС несколько недель продолжаются протесты фермеров: в Польше, Франции, Испании и других странах. Среди причин их недовольства не только наплыв украинской сельхозпродукции на европейские рынки: аграрии возмущены падением прибыли, ростом затрат на электроэнергию и удобрения, жестким регулированием со стороны ЕС и, наконец, заключением соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай). Меры, которые власти предлагали для решения проблем, фермеры сочли недостаточными.

В Польше из-за сложившейся ситуации сообщали о планах полностью, но на время закрыть границу с Украиной. Качка отмечал, что этот вопрос на прошедшей в Варшаве встрече не обсуждался.

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