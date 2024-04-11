Зеленский призвал к переговорам о вступлении Украины в ЕС в июне из-за Путина

Зеленский объяснил, как и когда Европе не показать слабость перед Путиным

В июне ЕС следует начать переговоры о присоединении Украины — так Европа даст сигнал Путину, что она не слаба. Путин говорил, что Россия не против членства Украины в ЕС, но не хочет видеть страну в НАТО

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Евросоюзу следует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне, чтобы послать сигнал президенту Владимиру Путину, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

«Июнь — это время, когда правильно будет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость», — сказал он.

Он также призвал к принятию Украины в НАТО. Президент уточнил, что приглашение Киева в альянс «реально уже в этом году».

На заявление Зеленского о сроке переговоров Украины и ЕС отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. «К этому месяцу как раз выйдет книга [экс-главы МИД Австрии и бывшего члена совета директоров «Роснефти»] Карин Кнайсль «Реквием по Европе». Совпадение? Не думаю. Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», — написала Захарова в телеграм-канале.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022-го. Статус кандидата она получила в июне того же года. Это только два этапа процесса вступления, следующим являются переговоры. Затем кандидата должны одобрить Совет ЕС и Европарламент, после чего на конференции стран-членов подписывается договор о присоединении, который также должен быть ратифицирован всеми 27 государствами ЕС.

В январе этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что началась проверка украинского законодательства на соответствие европейскому — этот шаг предшествует старту переговоров о вступлении. Глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что Украина может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году при условии проведения реформ, борьбы с коррупцией и выполнения других требований.

Путин говорил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС, однако всегда была против ее присоединения к Североатлантическому альянсу. «Расширение НАТО непосредственно к нашим границам угрожает нашей безопасности — это серьезнейший вызов для безопасности Российской Федерации», — подчеркивал он в октябре 2023-го.