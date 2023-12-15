Что означает решение Совета ЕС начать с Украиной переговоры о вступлении Такой же процесс ожидает Молдавию, а Грузия наконец получила статус страны-кандидата

ЕС официально начинает переговоры о вступлении Украины и Молдавии; однако выделение многомиллиардной помощи Киеву пока не одобрено. Подробно о результатах двухдневного заседания Совета Евросоюза — в материале РБК

Как Совет ЕС смог единогласно принять решение по Украине

15 декабря завершилось двухдневное заседание Совета ЕС, которое назвали историческим, поскольку 26 европейских лидеров одобрили начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз, Грузии было решено предоставить статус кандидата на вступление, а Босния и Герцеговина сможет получить статус кандидата после выполнения ряда условий.

Решение насчет Украины далось лидерам ЕС нелегко: из-за разногласий его приняли неполным составом. Несмотря на рекомендацию Еврокомиссии от 8 ноября начать переговоры с Киевом, это решение не было предопределено. Издание Politico сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский должен был присутствовать на Совете ЕС в Брюсселе, но его приглашение было отозвано в последний момент и заменено на видеообращение. Зеленский, который до этого побывал в США, где провел переговоры с президентом Джо Байденом и встречи в Конгрессе, изменил свой маршрут и посетил Нидерланды и Германию.

Причиной отмены приглашения стали опасения вызвать негативную реакцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неопределенным», — цитировало издание европейского чиновника накануне саммита. Сам Зеленский заявил лидерам, что саммит войдет в историю вне зависимости от того, будет ли он хорошим или плохим для Украины, и предостерег его участников от решений, которые «вызовут улыбку» в Москве.

Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении страны в Евросоюз в феврале 2022-го, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Еврокомиссия (ЕК) также рассматривала заявку Грузии, однако в статусе кандидата стране ей отказали. В ноябре 2023 года ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в союзе, а также предоставить Грузии статус кандидата, «как только будет достигнута необходимая степень соблюдения требований». Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов, и никаких «коротких путей» для этого нет. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

Орбан обещал заблокировать начало переговоров о членстве Украины в ЕС и выделение ей помощи в размере €50 млрд. Переубедить его попытался президент Франции Эмманюэль Макрон, который принимал венгерского премьера в Париже на прошлой неделе, а также пригласил на рабочий завтрак перед началом саммита европейских лидеров. В Еврокомиссии тоже попытались повлиять на Венгрии: агентство Bloomberg сообщило, что 13 декабря ЕК разморозит транш на €10 млрд для нее, поскольку та приняла ряд законов, направленных на усиление независимости судов (Венгрия и Польша стали участниками судебного разбирательства с ЕС из-за споров по поводу верховенства права и несоответствия внутреннего законодательства принятым в объединении стандартам, что привело к заморозке ранее одобренных выплат).

Эти меры помогли лишь частично: после нескольких часов безрезультатных переговоров канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил Орбана покинуть зал, чтобы делегаты оставшихся 26 стран-членов могли одобрить решение. Шольц пояснил, что таким образом «технически» Орбан будет отсутствовать на заседании, тем самым обеспечив единогласное решение, за которое не будет нести ответственности.

Как было воспринято решение совета

Сразу после того, как участники саммита проголосовали за расширение ЕС, Орбан назвал решение начать переговоры с Украиной «плохим» и пояснил, что не хотел в нем участвовать. Позднее он привел три причины, по которым не стал использовать право вето. Во-первых, он был один против всех, во-вторых, другие лидеры хотели таким образом «дать Украине стимул, необходимый для продолжения войны, и просили его, чтобы он им в этом не препятствовал». Решающим же аргументом, по словам венгерского премьера, стало то, что «Венгрия ничего не теряет». Орбан пояснил: если в ходе переговоров с Украиной что-то ущемит интересы Венгрии, то он всегда сможет остановить их.

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте в X (бывший Twitter) написал, что решение расширить объединение — «это явный сигнал надежды для народов этих стран и для нашего континента». Он также сообщил, что созвонился с президентом Молдавии Майей Санду, президентом Украины и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В Кишиневе решение Совет ЕС отметили, подсветив здание парламента цветами флагов Молдавии и Евросоюза; 15 декабря заседание законодателей началось с гимнов республики и объединения. Санду в обращении к гражданам назвала этот шаг «нашей общей победой», которая открывает «новую страницу» в истории страны. «Мы европейцы, и это признал весь Евросоюз», — заявила она (цитата по NewsMaker).

С аналогичным посланием обратился Зеленский. «Многие люди в Украине сейчас в приподнятом настроении, и это важно, это мотивация. И я поздравляю всех вас, каждого из вас с достигнутым, — заявил он в опубликованном в Telegram обращении. — <…> Что бы ни случилось, мы работаем, боремся и наращиваем мощь Украины». По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев и Брюссель начнут обсуждать дальнейшие шаги страны по пути в ЕС 18 декабря.

Гарибашвили на брифинге в правительстве пригласил граждан выйти вечером 15 декабря на площадь Свободы в Тбилиси, «чтобы мы вместе отметили эту историческую победу нашей страны и нашего народа». Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сказал, что девять приоритетных задач, которые Евросоюз представил Грузии (всего их 12, но три уже отмечены как выполненные), должны быть реализованы в ближайшее время. «Конечно, мы не собираемся расслабляться, нам еще предстоит пройти путь, чтобы в конечном итоге стать государством-членом Евросоюза, — заявил Кобахидзе (цитата по «Интерпрессньюс»). — <…> Естественно, будет сделано все, чтобы в кратчайшие сроки продвинуться вперед в направлении европейской интеграции и для Грузии были открыты переговоры».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение совета ЕС политизированным. «Это, конечно, абсолютно суверенные дела и Грузии, и Украины, и Молдовы, но здесь сразу видна политизированность этого решения, потому что если идти строго из соображений практичности и прагматичных соображений, и необходимости соответствия критериям, то об этом говорить не приходится», — сказал он и напомнил, что у ЕС всегда были жесткие критерии приема новых членов, которым Украина и Молдавия, по его мнению, не соответствуют. Переговоры о вступлении в ЕС «могут длиться годами и десятилетиями», Москве это небезынтересно, за процессом внимательно следят, резюмировал представитель Кремля.

Что теперь предстоит Украине и Молдавии

После того, как эти страны официально стали участниками переговоров о вступлении в ЕС, их ожидают три этапа. Сначала европейским лидерам необходимо будет определить точные темы переговоров, чтобы Киев и Кишинев смогли подготовиться к выполнению законов и стандартов ЕС. Рамочная основа базируется на предложении ЕК, ее должны одобрить все страны-члены. Затем Еврокомиссия должна вынести заключение, что страна готова стать членом ЕС. Его вновь должны утвердить лидеры стран союза, а также Европарламент. ЕС имеет право приостановить или прекратить переговоры в одностороннем порядке (процедура приема новых членов была изменена в 2020 году по инициативе Макрона). В случае их успешного окончания созывается межправительственная конференция, на которой все стороны подписывают договор о присоединении, который должен быть ратифицирован парламентами всех 27 стран-членов ЕС.

После того, как Грузия получила статус кандидата, она стала шестым государством, им обладающим. Кандидатами на вступление в объединение являются Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония и Турция. Последняя подала заявку на присоединение к ЕС еще в 1987 году (однако статус кандидата получила лишь спустя 12 лет, в 1999-м), в то время как остальные страны — в 2000-х. Тем не менее никто из перечисленных пока не имеет четкого графика, в какие сроки сможет стать полноправным членом ЕС.

Получит ли Украина финансовую помощь ЕС

Венгерский премьер оказался непреклонен насчет выделения средств Киеву. В пятницу он выполнил свою угрозу и наложил вето на четырехлетний пакет помощи Украине объемом €50 млрд. Условием для изменения позиции Венгрии главный политический советник премьера Балаш Орбан назвал выплату стране всех замороженных ЕС средств в размере €30 млрд. «Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса. Но если ЕС настаивает, что финансирование Украины должно осуществляться из измененного бюджета ЕС, то эти два вопроса становятся связанными», — пояснил он в интервью агентству Bloomberg. Он заметил, что в Будапеште выступают против согласования пакета на четырехлетний срок и предлагают делать это ежегодно, без внесения поправок в бюджет Евросоюза.

Указанная сумма в €50 млрд — часть бюджета ЕС на 2027 год, €33 млрд займов и €17 млрд грантов для Киева. Еще €15 млрд заложены на защиту границ Венгрии от нелегальной миграции. Поэтому еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан в интервью Reuters предположил, что согласование бюджета будет в интересах Будапешта. В случае отказа у ЕС есть «план Б», предупредил Хан.