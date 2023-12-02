Россия вернулась в пятерку лидеров по экспорту зерна в Евросоюз

Евросоюз закупил в сентябре рекордный объем зерна в России с начала полномасштабных боев на Украине. Больше всех других стран зерна в Европу поставляет Киев — в десять раз больше Москвы

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россия в сентябре экспортировала рекордный объем зерна в страны Евросоюза за полтора года — с марта 2022 года, следует из статистики Евростата, подсчитали «РИА Новости».

Согласно опубликованным данным, импорт российского зерна вырос на 22% за месяц и в десять раз за год — до 180 тыс. т.

Таким образом, Россия в сентябре стала четвертой страной по объему поставленного зерна в Европу. Лидирует в списке Украина — 1,2 млн т (плюс 1% за месяц и минус 25% за год), на втором месте Бразилия (1,1 млн т, плюс 80% за месяц), затем следует Турция (204 тыс. т, плюс 4% за месяц). Пятерку лидеров замыкает Канада (139 тыс. т).

В целом товарооборот ЕС с Россией остается на низком уровне — и импорт, и экспорт значительно упали по сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года. Около двух третей поставок из России приходится на природный газ, нефтепродукты, никель, железо, сталь и удобрения.

Доля поставок большинства этих товаров из России с конца 2021 года сократилась, однако в отношении импорта удобрений наблюдается иная картина. В третьем квартале 2021 года на Россию приходилось 27% экспорта удобрений, в третьем квартале 2022 года этот показатель снизился до 17%, а к третьему кварталу 2023 года снова вырос до 27%.

Согласно данным российского ФТС, общий объем экспорта из России во все страны за январь—сентябрь снизился на 29%, с $448,9 млрд до $316,9 млрд, а импорт увеличился на 18% — с $180,3 млрд до $213,3 млрд. Больше всего по итогам девяти месяцев года сократился экспорт из России в Европу — с $216,7 млрд до $65,3 млрд, то есть на 70%. Ввоз товаров из Европы упал менее чем на 10% и составил $59,2 млрд. Таким образом, экспорт в страны Европы почти сравнялся с объемом импорта оттуда в Россию.