МИД рекомендовал быть осторожными при поездках в «недружественные» страны

МИД: россиянам нужно быть осторожными при планировании поездок в «недружественные» страны

Россиянам нужно быть осторожными при планировании поездок в недружественные страны, заявили в МИДе, потому что Вашингтон «развернул настоящую охоту» за россиянами, проживающими в США и других странах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россиянам необходимо проявлять особую осторожность при планировании поездок в недружественные с Россией страны, говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой.

«МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны», — сказала она.

По словам Захаровой, призывы государственного секретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц к своим согражданам немедленно покинуть Россию «лицемерны и двусмысленны». «Именно Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах или временно там находящимися, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии», — утверждает Захарова.

Блинкен вновь призвал американцев покинуть Россию в конце марта, после ареста российскими властями корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. WSJ назвала эту меру «жестоким оскорблением свободной прессы». Отпустить Гершковича призвал и президент США Джо Байден.

В Кремле заявляют, что репортер занимался «по сути» шпионской деятельностью «под прикрытием журналистской» и был взят с поличным.

В России перечень «недружественных» стран появился в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов. Тогда в список вошли США и Чехия. Внесение государства в этот список означает ответные ограничения в дипломатической сфере. В июле 2022 года его расширили, включив Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. С марта 2022 года в России действует параллельный список «недружественных» стран, который был создан в ответ на международные санкции и является более массовым: в него, помимо вышеперечисленных, включены все государства ЕС, Украина, Канада, Япония, Микронезия, Великобритания и др. (всего 49).

Западные страны начали призывать своих граждан отказаться от поездок в Россию после начала спецоперации на Украине. С такими обращениями выступали посольства США, Франции, Германии, Великобритании и др. В феврале этого года посольство США в России вновь призвало уже находящихся в стране американцев покинуть ее. Дипмиссия тогда указала, что для выезда граждане США должны предпринять самостоятельные меры, поскольку у посольства есть «серьезные ограничения в возможностях» помочь им покинуть Россию.

В начале апреля с аналогичным обращением выступил МИД Германии. Немецкие власти призвали граждан избегать поездок в Россию в том числе из-за рисков для безопасности, возможного «произвольного ареста», краж личных вещей, риска сексуального насилия в клубах, а также риска нападения на представителей ЛГБТ при «проявлении привязанности на публике».