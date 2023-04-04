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МИД Германии сообщил о рисках «произвольного задержания» граждан в России

МИД Германии предупредил о рисках «произвольного задержания» немецких граждан в России
Немецкие власти призвали граждан избегать поездок в Россию, в том числе из-за рисков для безопасности, возможного «произвольного ареста», а также краж личных вещей и риска сексуального насилия в клубах
Фото: Анна Марченко / ТАСС
Фото: Анна Марченко / ТАСС

Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации для своих граждан, находящихся на территории России, указав на риски «произвольного ареста» и возможного ухудшения ситуации в стране. Об этом говорится на сайте немецкого МИДа.

В последний раз власти Германии обновляли рекомендации для находящихся в России граждан в середине февраля: тогда МИД рекомендовал немцам отложить поездки в Россию, в частности в граничащие с Украиной регионы.

Теперь в сообщении немецкого МИДа указаны следующие «опасности» прибывания в России:

  • риск произвольного ареста граждан Германии и лиц с двойным гражданством;
  • риск терактов;
  • повышенный риск безопасности в приграничных с Украиной территориях и в Северо-Кавказском федеральном округе;
  • действующие в России противоковидные меры и непризнание властями страны европейских сертификатов;
  • кражи личных вещей в туристических центрах;
  • распространение наркотиков в клубах и риск стать жертвами сексуального насилия;
  • риск нападения на представителей ЛГБТ при «проявлении привязанности на публике» и др.

В министерстве призвали граждан Германии тщательно планировать свои поездки в Россию, а при возможности избегать их.

Материал дополняется.
 

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