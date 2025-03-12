Трамп заявил об отправке в Россию посланников для обсуждения мира
Американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.
«Люди направляются в Россию прямо сейчас, мы надеемся, что сможем добиться перемирия», — сказал он.
Он добавил, что «оказать давление на Россию возможно», но он рассчитывает, что «необходимости в этом не будет». По словам Трампа, он уже получил некие позитивные сигналы. «Я получил некоторые позитивные послания. Однако позитивное послание ничего не означает», — заявил президент, не конкретизируя, о чем идет речь.
11 марта 2025 года в Джидде завершились девятичасовые переговоры, на которых Украина выразила готовность к 30-дневному перемирию с Россией. С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Они подчеркнули, что дальнейшие шаги зависят от реакции России на это предложение. В ответ на согласие Киева на перемирие США заявили о возобновлении военной помощи и обмена разведывательной информацией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от США подробностей переговоров с Украиной, прежде чем принимать какое-либо решение. Он подчеркнул, что Кремль внимательно изучает заявления по итогам встречи в Саудовской Аравии. «Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации», — добавил пресс-секретарь президента.
Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщал, что Россия, скорее всего, согласится на 30-дневное перемирие на Украине, но попытается получить максимально выгодные условия для себя. В частности, Москва может запросить прекращение поставок оружия Киеву в качестве условия временного перемирия.
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