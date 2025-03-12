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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил об отправке в Россию посланников для обсуждения мира

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Военная операция на Украине
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Переговоры России и США
Трамп сообщил, что американские представители направляются в Россию для обсуждения условий прекращения огня на Украине, и выразил надежду на положительный ответ от Москвы. По его словам, он уже получил некие «позитивные послания»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

«Люди направляются в Россию прямо сейчас, мы надеемся, что сможем добиться перемирия», — сказал он.

Он добавил, что «оказать давление на Россию возможно», но он рассчитывает, что «необходимости в этом не будет». По словам Трампа, он уже получил некие позитивные сигналы. «Я получил некоторые позитивные послания. Однако позитивное послание ничего не означает», — заявил президент, не конкретизируя, о чем идет речь.

11 марта 2025 года в Джидде завершились девятичасовые переговоры, на которых Украина выразила готовность к 30-дневному перемирию с Россией. С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Они подчеркнули, что дальнейшие шаги зависят от реакции России на это предложение. В ответ на согласие Киева на перемирие США заявили о возобновлении военной помощи и обмена разведывательной информацией.

Bloomberg назвал возможную позицию России о прекращении огня на Украине
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от США подробностей переговоров с Украиной, прежде чем принимать какое-либо решение. Он подчеркнул, что Кремль внимательно изучает заявления по итогам встречи в Саудовской Аравии. «Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации», — добавил пресс-секретарь президента.

Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщал, что Россия, скорее всего, согласится на 30-дневное перемирие на Украине, но попытается получить максимально выгодные условия для себя. В частности, Москва может запросить прекращение поставок оружия Киеву в качестве условия временного перемирия.

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