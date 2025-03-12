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Военная операция на Украине ,  
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Рубио заявил, что от России ждут ответа на предложение о прекращении огня

Рубио: США ждут от России положительного ответа на предложение о перемирии
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
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США призывают Россию прекратить все боевые действия: у конфликта «нет военного решения», сказал госсекретарь. Россия ждет от США информацию по итогам переговоров с Украиной, в том числе о 30-дневном перемирии, заявили в Кремле
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

США ждут положительного ответа от России на предложение о прекращении боевых действий, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Sky News.

По его словам, Вашингтон призывает Москву прекратить все боевые действия. «Если Россия скажет «нет», это скажет нам о многом», — отметил он.

«У этого конфликта нет военного решения», — убежден Рубио. Глава Госдепартамента признал, что Киеву нужен «достаточный сдерживающий фактор против будущих атак». США при этом не рассматривают сделку по полезным ископаемым между Украиной и США как гарантию безопасности.

Госсекретарь также сообщил, что США обсуждали территориальные уступки на переговорах с делегацией Украины.

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Фото:John Moore / Getty Images

По словам Рубио, США собираются сегодня связаться с Россией, но пока не ясно, как Москва отреагирует на предложение о прекращении огня. Он также сказал, что вопрос санкций ЕС против России будут обсуждать в рамках соглашения о перемирии.

Согласно совместному заявлению Вашингтона и Киева по итогам встречи в Саудовской Аравии, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии, что Россия также пойдет на этот шаг. Российские источники Reuters считают, что президент Владимир Путин вряд ли поддержит предложение о 30-дневном перемирии. По словам собеседников агентства, любое соглашение должно учитывать успехи Москвы на поле боя и ее интересы.

Россия рассчитывает получить от США информацию об итогах переговоров с Украиной, в том числе о 30-дневном перемирии, заявили в Кремле. Их пообещали передать госсекретарь США Марко Рубио и советник американского лидера Майк Уолтц, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации», — сообщил он. Песков, отвечая на вопрос, выгодно ли России предложение о 30-дневном перемирии, призвал не забегать вперед.

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Персоны
Елена Чернышова
Марко Рубио конфликт на Украине прекращение огня перемирие Россия Военная операция на Украине
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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