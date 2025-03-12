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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg назвал возможную позицию России о прекращении огня на Украине

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Военная операция на Украине
Путин, скорее всего, согласится на 30-дневное перемирие, но потребует прекращения поставок оружия Украине, сообщили источники Bloomberg. В Кремле заявили, что ожидают от США подробностей переговоров в Джидде
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская сторона, скорее всего, согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине, но попытается обеспечить максимально выгодные условия для Москвы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, «знакомые с мыслями Кремля».

По словам одного из собеседников агентства, российские официальные лица не обсуждали с американскими коллегами подробности сделки, на которую дала согласие Украина на переговорах в Джидде. Она не соответствует выдвинутым ранее требованиям России для урегулирования конфликта, отмечает Bloomberg. В качестве условия временного перемирия Москва может запросить прекращение поставок оружия Киеву, считает один из близких к Кремлю источников.

Переговоры Украины и США состоялись 11 марта в Джидде. По их итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы, а Вашингтон решил продолжить военную помощь. Сразу после этого американский лидер Дональд Трамп анонсировал «сегодня или завтра» новые контакты с Россией. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон ждет от Москвы ответа на предложение о прекращении огня, и выразил надежду на положительную реакцию.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона подробностей о прошедшей в Джидде встрече. Он также заявил об отсутствии договоренностей насчет разговора Путина и Трампа.

Президент России Владимир Путин в качестве условий прекращения огня предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими, безъядерный и внеблоковый статус Украины и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом. Он также предупредил о «сильных шагах» США в случае отказа от 30-дневного перемирия.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Владимир Путин Владимир Зеленский переговоры прекращение огня мирное урегулирование Военная операция на Украине
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