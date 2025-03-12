Как экс-президент Саакашвили получил третий срок по «делу о пиджаках» В производстве прокуратуры Грузии — еще два дела на политика

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили вынесен третий приговор — в этот раз по «делу о пиджаках». Суммарный срок таков, что он пробудет за решеткой минимум до 2030 года, а в производстве еще два дела. Подробнее — в материале РБК

Михаил Саакашвили на экране по видеосвязи во время судебного заседания по делу о насильственном разгоне массовых антиправительственных протестов в 2007 году в Тбилиси, Грузия, октябрь 2023 года (Фото: Ираклий Геденидзе / EPA / ТАСС)

За что Саакашвили получил 9 лет

12 марта Городской суд Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который возглавлял республику в 2004–2013 годах, к девяти годам лишения свободы. Он признан виновным по ст.182 Уголовного кодекса Грузии (присвоение и растрата). Вместе с Саакашвили по делу также проходил экс-глава Службы госбезопасности Теймураз Джанашия. Он, согласно решению суда, должен выплатить штраф в размере 300 тыс. лари (около $108,1 тыс.). Судья Бадри Кочламазашвили уточнил: доказательств, что Джанашия потратил государственные деньги, нет, однако он «использовал свое служебное положение вопреки общественным интересам», обеспечивая секретность трат Саакашвили.

Обвинение по этому делу предъявили Саакашвили и Джанашии еще в 2014 году. Саакашвили тогда находился за границей: Грузию он покинул в конце 2013-го, не дожидаясь окончания своего второго президентского срока. Согласно материалам дела, в период с 2009 по 2013 год он растратил около 8,8 млн лари (на тот момент около $5,9 млн) бюджетных средств — на отдых в дорогих гостиницах, визиты в косметологические клиники и одежду. В списке вещей, купленных президентом на деньги налогоплательщиков, семь пиджаков, приобретенных в Лондоне, кашемировое пальто за $28,6 тыс., а также два костюма ручной работы за $4,6 тыс. Из-за этого процесс получил название «дело о пиджаках». Прокуратура подсчитала и другие неправомерные траты Саакашвили: испанский повар и личный стилист президента обошлись бюджету Грузии в 300 тыс. лари ($174 тыс.), процедуры похудения — в $113 тыс., еще 500 тыс. лари ($290 тыс.) пошли на аренду самолетов.

Саакашвили и Джанашия вины не признали, обвинения они назвали абсурдными. «Это их ответ на то, что я не сдал Грузию, на то, что мы впервые в течение столетий посмели и создали успешное грузинское государство, — прокомментировал приговор экс-президент в соцсети. — После того как против меня не смогли ничего отыскать, мне присудили практически пожизненное заключение за официальные расходы президентского офиса. Так мафиозный клан Иванишвили (Бидзина Иванишвили, основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта», которая правит в стране с 2012 года. — РБК) наказывает самоотверженность, проявленную ради страны, любовь к родине и порядочность».

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. По итогам выборов 2012 года основанное им «Единое национальное движение» (ЕНД) не получило большинства в парламенте, а в октябре 2013 года Саакашвили улетел из Грузии. В республики на него и его соратников был заведен ряд уголовных дел. В мае 2015 года Саакашвили указом президента Украины Петра Порошенко получил украинское гражданство, поэтому его лишили грузинского паспорта. В 2017 году после конфликта с Порошенко Саакашвили лишили украинского гражданства, но в 2019-м после победы Зеленского на президентских выборах гражданство вернули, а Саакашвили возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ. В октябре 2021 года Саакашвили, тайно вернувшийся в Грузию, был задержан. В СИЗО он несколько раз объявлял голодовку. В феврале суд отказал ему в освобождении по состоянию здоровья, а в мае Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил иск об отсрочке отбывания наказания для лечения в зарубежной клинике. Саакашвили не раз говорил, что «борется за выживание» и находится «на грани смерти».

Какие еще дела открыты против Саакашвили

За 13 лет, что «Грузинская мечта» находится у власти, это третий приговор Саакашвили. Первый был вынесен заочно в 2018 году — по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили; следствие утверждает, что в 2005 году Саакашвили поручил это сделать главе МВД Вано Мерабишвили (за это в 2016-м того приговорили к шести годам и девяти месяцам заключения). В то время у Гелашвили был конфликт с властями, по его словам связанный с его отказом передать принадлежавшую ему виллу в центре Тбилиси под резиденцию Саакашвили, после чего власти пытались отобрать здание силой.

Второй приговор также относится к 2018 году и касается убийства сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани в 2006-м. По этому делу были осуждены четыре сотрудника департамента конституционной безопасности МВД Грузии, их Саакашвили помиловал в 2008 году, сократив сроки вдвое (они вышли на свободу в 2009-м). Согласно позиции обвинения, он сделал это «в обход комиссии по помилованию». За злоупотребление полномочиями Саакашвили получил три года лишения свободы.

В производстве находится еще два дела. Одно — о подавлении протестов оппозиции и захвате в 2007 году телекомпании Imedi, которая принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили. Оппозиция требовала отменить решение Саакашвили о совмещении парламентских и президентских выборов. Акции протеста были подавлены, а спецназ взял штурмом офис Imedi, которую власти обвинили в подрыве государственной деятельности (Патаркацишвили призывал к «освобождению страны от фашистского режима Саакашвили»). В 2014 году экс-президенту Грузии заочно предъявили обвинение в превышении полномочий, по которым ему грозит от пяти до восьми лет. Второе дело касается незаконного пересечения границы 1 октября 2021 года — за него экс-президенту грозит до пяти лет; приговор вынесут 14 марта.

В Грузии действует принцип поглощения наказания, срок отсчитывается с момента взятия под стражу, то есть при трех имеющихся приговорах Саакашвили выйдет на свободу не раньше 1 октября 2030 года. Сейчас экс-президент фактически сидит под домашним арестом — в 2022 году после ухудшения здоровья в результате голодовки его перевели из СИЗО в частную клинику Vivamed, где он находится до сих пор.

Какое место партия Саакашвили занимает во внутренней политике

Сторонники Саакашвили из «Единого национального движения» назвали судебный процесс «несправедливым и несвободным». «Судья выполняет задачи, поставленные ему режимом. Режим очень боится Михаила Саакашвили как главной оппозиционной фигуры. Он делает все возможное, чтобы Михаил Саакашвили оставался в тюрьме, не выходил на свободу, не был с народом, не вел агитацию», — заявил генеральный секретарь ЕНД Петре Цискаришвили (цитата по Interpressnews).

ЕНД на парламентских выборах 2024 года создало коалицию «Единство — Национальное движение», которая набрала, по официальным данным, 10,17% голосов и получила в парламенте 16 мандатов из 150. Итоги выборов ЕНД признать отказалось, заявило о бойкоте парламента и вместе с представителями еще трех оппозиционных партий, которые прошли в парламент (в сумме оппозиция получила 61 место), призвало к протестам, которые продолжаются в Грузии до сих пор.

ЕНД намерено бойкотировать и местные выборы, которые пройдут 4 октября 2025 года. «Нет никакого смысла принимать участие в каких бы то ни было выборах, когда побеждает тот, кто считает, что так устроено. Это нам показали в том числе выборы 26 октября, на которых большинство граждан Грузии заявили о своем доверии демократическим проевропейским силам, однако Бидзина Иванишвили написал иные цифры и украл эти результаты, — заявила 7 марта председатель ЕНД Тина Бокучава (цитата по Interpressnews). — Поэтому необходимы новые справедливые правила игры для того, чтобы были проведены честные выборы, на которых будет отражена свободная воля грузинского народа».

В феврале 2024 года Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы призвало правительство Грузии отложить местные выборы, поскольку в текущей политической обстановке это может усугубить ситуацию в стране. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе этот призыв отверг. «Украина не проводит выборы, несмотря на то что мандат конкретных государственных органов уже истек. Мы, конечно, не можем всего этого допустить. Все в Грузии должны уважать Конституцию и законодательство», — сказал он журналистам, но отметил, что грузинские органы власти требуют обновления (цитата по изданию Sova).