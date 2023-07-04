Как Михаил Саакашвили в очередной раз поссорил Киев и Тбилиси

Киев ввел санкции против грузинской авиакомпании и фактически выслал посла Грузии. В то время как Грузия пытается уйти от конфронтации, Украина ее усугубляет, говорит эксперт

Михаил Саакашвили (на экране) (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Из-за чего Киев отправил грузинского посла в Тбилиси

4 июля МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского вызвал посла Грузии в Киеве Георгия Закарашвили, чтобы выразить «решительный протест в связи с существенным ухудшением здоровья заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили».

«Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательство над гражданином Украины», — говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Украинские власти «предложили Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций», чтобы найти пути разрешения этой ситуации. В МИД Украины подчеркнули, что готовы обсуждать перевозку Саакашвили на Украину, чтобы обеспечить ему лечение и уход.

Вызов грузинского посла не стал неожиданностью — накануне, 3 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «будет жесткий разговор», после которого Закарашвили «поедет в Грузию». Это заявление появилось после того, как пост о бывшем президенте Грузии в своем Telegram-канале опубликовал Владимир Зеленский.

«Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры по координации с Украиной также предлагали различные опции спасения», — написал он, приложив фото изможденного экс-президента Грузии с заседания суда по его делу в Грузии, которое прошло 3 июля. Зеленский отметил, что посол Грузии должен будет в течение 48 часов оставить Украину для проведения консультаций со своей столицей (при том что обычно страны в проблемных ситуациях сами отзывают своих послов для консультаций).

Это не первый дипломатический скандал между странами из-за Саакашвили. В 2020 году Тбилиси отзывал своего посла после назначения экс-президента на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ на Украине.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. В 2012 году основанное им Единое национальное движение по итогам выборов не получило большинства в парламенте, а в октябре 2013 года Саакашвили улетел из Грузии, где новые власти из коалиции «Грузинская мечта» начали возбуждать против него и его соратников уголовные дела. В мае 2015 года Саакашвили указом президента Петра Порошенко получил украинское гражданство; из-за этого его лишили грузинского паспорта. Работа Саакашвили на Украине стала постоянным раздражителем в отношениях между Киевом и Тбилиси. Когда Порошенко в 2015 году назначил грузинского политика губернатором Одессой области, в Грузии это решение раскритиковали. В 2017 году после конфликта с Порошенко Саакашвили лишили украинского гражданства, но в 2019-м, после победы Зеленского на президентских выборах, гражданство вернули, а Саакашвили возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ. В 2018 году решениями Тбилисского городского суда был признан виновным в злоупотреблении служебным положением на посту президента и ряде других преступлений и заочно приговорен к лишению свободы. В октябре 2021 году Саакашвили тайно вернулся в Грузию и был задержан. В СИЗО несколько раз объявлял голодовку. В феврале суд отказал ему в освобождении по состоянию здоровья, а в мае Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил иск об отсрочке отбывания наказания для лечения в зарубежной клинике. Саакашвили не раз говорил, что «борется за выживание» и находится «на грани смерти».

Тбилиси на требование Киева отреагировал относительно сдержанно. «В целом такая позиция правительства [Украины] оскорбительна для нас», — заявил 4 июля председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе (его слова передает телеканал Rustavi 2). Оскорбление, по его словам, заключается в том, что в Грузию в 2021 году Саакашвили отправили «конкретные высокопоставленные лица украинской власти, а сегодня та же власть требует его возвращения на Украину». Руководство Грузии хочет сохранять хорошие отношения с Украиной и оставаться с ней «хотя бы в режиме односторонней дружбы», но действия киевских властей этому не способствуют, заключил Кобахидзе.

Чем чревато для Тбилиси обострение отношений с Украиной

1 июля Владимир Зеленский подписал указ, который вводит санкции за помощь России в ее военных действиях. «В частности, есть санкции против почти 300 юридических и почти 200 физических лиц. И это не только граждане России. Все в мире, кто буде помогать агрессору, получит ответ Украины и всего мира», — заявил украинский президент. 10-летние санкции — блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы страны — оказались наложены в том числе на грузинскую авиакомпанию Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили. Решение Киева связано с тем, что после того, как в мае 2023 года президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на прямое авиасообщение, Georgian Airways стала выполнять рейсы из Тбилиси в Москву.

Гаиашвили заявил журналистам, что считает это решение политически мотивированным. «Ни одна авиакомпания мира не обладает компетенцией начинать или прекращать авиасообщение с той или иной страной. Все это регулируется правительствами двух стран, а мы обязаны выполнять эти регуляции», — сказал он (цитата по Интерфаксу). Вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал решение Киева «очередным недружественным шагом» и предположил, что к нему могла быть причастна грузинская оппозиция, которая передала Украине «искаженную информацию».

После этого МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины Александра Шульгу с тем, чтобы он разъяснил, почему грузинская авиакомпания попала в санкционный список.

Проблемы в отношениях Киева и Тбилиси были и раньше, однако с началом полномасштабных боевых действий на Украине они усугубились, говорит армянский политолог, специалист по Грузии Джонни Меликян; Киев считает позицию Тбилиси недостаточно жесткой, поскольку Грузия отказывается поставлять Украине вооружения и вводить в отношении России санкции. «Периодически [глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде] Давид Арахамия и прочие люди, у которых неплохие отношения с грузинской оппозицией, идут на обострение. Это позиция антивластная — именно против правительства «Грузинской мечты». В данном контексте это, конечно, межэлитный конфликт, — сказал РБК эксперт. — Власти Грузии свою позицию не меняют: имея проблемы с Россией и видя, что происходит в Европе, они не хотели бы ставить страну в более слабое положение и пытаются избежать внутренних противоречий. Это нервирует руководство в Киеве».

Подход Грузии к отношениям с Украиной Меликян характеризует так: «Тбилиси признает, что кризис есть, но так как Киев сейчас находится в уязвимом положении, эти вопросы надо отложить на потом и вернуться к ним, когда закончится война; но в то время, как власти Грузии пытаются от конфронтации уйти, Украина идет на ее углубление». По оценке Меликяна, такого подхода Тбилиси будет придерживаться и дальше. «Потому что это не просто вопрос внешней политики или двусторонних отношений — у этого есть и внутриполитический контекст», — отмечает он.

Дополнительное измерение конфликту двух стран придают проблемы в отношениях Грузии и Евросоюза. В отличие от Украины и Молдавии, Грузия в 2022 году статус кандидата в ЕС не получила, но получила 12 рекомендаций, которые предстоит выполнить. «Евросоюз на стороне Украины, и, вероятно, здесь есть давление на Тбилиси, чтобы он более активно действовал в поддержку Киева. Желание Тбилиси получить долгожданный и чисто символический кандидатский статус требует от него более устойчивых контактов с Брюсселем. Так что эта конфронтация с Украиной может вредить в том числе и европейской перспективе Грузии», — резюмирует Меликян.