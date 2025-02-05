В Грузии создадут комиссию по изучению работы властей времен Саакашвили

Михаил Саакашвили в 2011 году (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Парламент Грузии проголосовал за создание комиссии по изучению деятельности чиновников в 2003–2012 годах, когда президентом страны был Михаил Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Парламент поддержал проект 83 голосами из 150, сообщает Rustavi2. Срок полномочий комиссии составляет три месяца. Далее он может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев.

«Это было одним из наших главных предвыборных обещаний», — отметил автор инициативы депутат Ираклий Кирцхалиа.

В 2003 году в Грузии произошла «революция роз», одним из ее лидеров был Михаил Саакашвили. В 2004–2013 годах он занимал пост президента страны.

После военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году популярность Саакашвили упала. В 2009 году в стране прошли протесты, участники которых требовали отставки президента. Аналогичные акции проходили и в 2011 году.

В 2014 году правоохранительные органы Грузии инициировали несколько уголовных дел в отношении Саакашвили. В 2018 году его признали виновным в организации избиения депутата Валерия Гелашвили в 2005 году и в злоупотреблении полномочиями из-за помилования осужденных по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

В 2018 году Саакашвили заочно осудили на шесть лет тюрьмы по первому делу и на три года — по второму. Эти обвинения политик называл сфабрикованными, а приговоры — незаконными.

В 2021 году Саакашвили приехал в Грузию. Его задержали и возбудили уголовное дело о незаконном пересечении грузинской границы.