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Военная операция на Украине ,  
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Спецслужбы Запада оценили готовность Москвы к компромиссам по Украине

Bloomberg: западные спецслужбы не верят в готовность Москвы уступить территории
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Представители спецслужб Запада назвали три позиции на переговорах по Украине, где Россия не готова к уступкам. В Кремле не согласились с этой оценкой: «Россия открыта для мирного урегулирования вокруг Украины»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин намеренно озвучил «максималистские» требования для прекращения огня и начала мирных переговоров по Украине, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для Киева и европейских стран, поскольку Москва готова продолжать боевые действия, если не достигнет своих целей, утверждают опрошенные Bloomberg представители западных спецслужб.

Они считают, что Россия не намерена идти на компромиссы в отношении территориальных уступок, размещения иностранных миротворцев и нейтрального статуса Украины, что осложняет усилия США в подготовке мирных переговоров.

О чем США и Украина договорились в Саудовской Аравии
Политика
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосада бин Мохаммада Аль-Айбана, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Джидде, Саудовская Аравия

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил агентству, что эта оценка позиции Москвы не соответствует действительности. «Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины, и мы на самом деле предпочитаем достигать наших целей мирными и дипломатическими средствами, — сказал он. — Если сегодня и завтра будет показано, что Украина готова к переговорам, это будет совсем другая история».

В июне прошлого года российский президент назвал условия Москвы для прекращения огня и начала мирных переговоров. Среди них: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма в составе России, безблоковый и безъядерный статус Украины.

Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным в феврале говорил, что тот не выступил против идеи об отправке европейских миротворцев на Украину. В то же время в Кремле указали на позицию главы российского МИДа Сергея Лаврова, который называл это неприемлемым.

Как передает Reuters, Трамп в ходе переговоров не стал требовать от Украины демилитаризации, которая была озвучена Путиным как одна из задач военной операции.

Макрон поддержал предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Политика
Фото:Reuters

11 марта в Джидде прошли переговоры делегаций Киева и Вашингтона. По их итогам Украина согласилась на 30-дневное перемирие при условии, что Россия также пойдет на этот шаг. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, участвовавший в переговорах, заявил, что намерен обсудить это с представителями Москвы в ближайшее время.

В российском МИДе не исключили контактов с представителями Вашингтона в ближайшие несколько дней. По данным Bloomberg, на этой неделе в Россию для встречи с Путиным отправится другой участник переговоров в Джидде — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые встречи представителей Вашингтона и Москвы «сегодня и завтра». Также он заявил, что планирует на этой неделе созвониться с Путиным.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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