Спецслужбы Запада оценили готовность Москвы к компромиссам по Украине

Представители спецслужб Запада назвали три позиции на переговорах по Украине, где Россия не готова к уступкам. В Кремле не согласились с этой оценкой: «Россия открыта для мирного урегулирования вокруг Украины»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин намеренно озвучил «максималистские» требования для прекращения огня и начала мирных переговоров по Украине, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для Киева и европейских стран, поскольку Москва готова продолжать боевые действия, если не достигнет своих целей, утверждают опрошенные Bloomberg представители западных спецслужб.

Они считают, что Россия не намерена идти на компромиссы в отношении территориальных уступок, размещения иностранных миротворцев и нейтрального статуса Украины, что осложняет усилия США в подготовке мирных переговоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил агентству, что эта оценка позиции Москвы не соответствует действительности. «Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины, и мы на самом деле предпочитаем достигать наших целей мирными и дипломатическими средствами, — сказал он. — Если сегодня и завтра будет показано, что Украина готова к переговорам, это будет совсем другая история».

В июне прошлого года российский президент назвал условия Москвы для прекращения огня и начала мирных переговоров. Среди них: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма в составе России, безблоковый и безъядерный статус Украины.

Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным в феврале говорил, что тот не выступил против идеи об отправке европейских миротворцев на Украину. В то же время в Кремле указали на позицию главы российского МИДа Сергея Лаврова, который называл это неприемлемым.

Как передает Reuters, Трамп в ходе переговоров не стал требовать от Украины демилитаризации, которая была озвучена Путиным как одна из задач военной операции.

11 марта в Джидде прошли переговоры делегаций Киева и Вашингтона. По их итогам Украина согласилась на 30-дневное перемирие при условии, что Россия также пойдет на этот шаг. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, участвовавший в переговорах, заявил, что намерен обсудить это с представителями Москвы в ближайшее время.

В российском МИДе не исключили контактов с представителями Вашингтона в ближайшие несколько дней. По данным Bloomberg, на этой неделе в Россию для встречи с Путиным отправится другой участник переговоров в Джидде — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые встречи представителей Вашингтона и Москвы «сегодня и завтра». Также он заявил, что планирует на этой неделе созвониться с Путиным.