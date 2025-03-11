Трамп анонсировал новые встречи США и России

Россия и США проведут новые встречи в ближайшие дни, заявил Дональд Трамп после того, как Украина согласилась на 30-дневное перемирие. В предыдущий раз российская и американская стороны встречались 18 февраля

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Россия и США проведут «сегодня или завтра» новые встречи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после того, как Киев согласился на идею Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Также Трамп заявил, что надеется, что переговорит с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. Американский президент выразил надежду на полное прекращение огня «в ближайшие дни» (цитата по Sky News) и указал, что надеется, что на это согласится Владимир Путин.

Кроме того, Трамп пригласит украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом снова.

О том, что Украина согласна на возможное 30-дневное прекращение огня, ранее после переговоров в Саудовской Аравии заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Соглашение о перемирии может заработать тогда, когда на идею согласится Россия, заявлял Зеленский. США должны заставить Москву пойти на сделку, добавил он.

США собираются в ближайшее время пообщаться с представителями России, заявлял советник президента США Майк Уолтц. Это необходимо для обсуждения результатов переговоров с Украиной о прекращении огня. «Мы надеемся, что русские ответят «да» как можно скорее», — говорил, в свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио.

Первые переговоры России и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Делегации провели «серьезный разговор» по всем темам, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В частности, стороны договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине, восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве, начать проработку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.