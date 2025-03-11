 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп анонсировал новые встречи США и России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Россия и США проведут новые встречи в ближайшие дни, заявил Дональд Трамп после того, как Украина согласилась на 30-дневное перемирие. В предыдущий раз российская и американская стороны встречались 18 февраля
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Россия и США проведут «сегодня или завтра» новые встречи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после того, как Киев согласился на идею Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Также Трамп заявил, что надеется, что переговорит с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. Американский президент выразил надежду на полное прекращение огня «в ближайшие дни» (цитата по Sky News) и указал, что надеется, что на это согласится Владимир Путин.

Кроме того, Трамп пригласит украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом снова.

О том, что Украина согласна на возможное 30-дневное прекращение огня, ранее после переговоров в Саудовской Аравии заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Соглашение о перемирии может заработать тогда, когда на идею согласится Россия, заявлял Зеленский. США должны заставить Москву пойти на сделку, добавил он.

О чем договорились Россия и США в Саудовской Аравии. Главное
Политика
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

США собираются в ближайшее время пообщаться с представителями России, заявлял советник президента США Майк Уолтц. Это необходимо для обсуждения результатов переговоров с Украиной о прекращении огня. «Мы надеемся, что русские ответят «да» как можно скорее», — говорил, в свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио.

Первые переговоры России и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Делегации провели «серьезный разговор» по всем темам, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В частности, стороны договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине, восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве, начать проработку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней
Политика
Фото:Reuters

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Украина США Дональд Трамп Россия переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Белом доме назвали продуктивной встречу делегаций США и Украины
Политика
Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней
Политика
FT сообщила о готовящемся заявлении Украины и США по итогам переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
В Думе предложили запретить рекламу ведьм, алхимиков и чакрологовПолитика, 23:05
Трамп заявил о планах созвониться с Путиным на этой неделеПолитика, 22:50
В США рассказали, что может стать «жестом доброй воли» со стороны РоссииПолитика, 22:35
Почему падает доллар: 4 причины текущего укрепления рубляИнвестиции, 22:33
ЕС поддержал предложение перемирия на УкраинеПолитика, 22:25
Трамп анонсировал новые встречи США и России⁠Политика, 22:13
Лидер РПЛ «Краснодар» сенсационно вылетел из Кубка РоссииСпорт, 22:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ярославский «Локомотив» стал победителем Западной конференции КХЛСпорт, 21:49
Подписочный сервис: как предвосхитить желание клиентовОтрасли, 21:48
Зеленский назвал момент, когда заработает возможное прекращение огняПолитика, 21:43
Российский рынок скорректировался после итогов переговоров США и УкраиныИнвестиции, 21:40
В Белом доме назвали продуктивной встречу делегаций США и УкраиныПолитика, 21:33
Советник Трампа заявил о планах обсудить прекращение огня с РоссиейПолитика, 21:28
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25