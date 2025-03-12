Макрон поддержал предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею 30-дневного прекращения огня на Украине, которая была выдвинута на переговорах Киева и Вашингтона в Джидде.

«Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах между Соединенными Штатами Америки и Украиной, состоявшихся сегодня в Джидде, в частности, идею возможного 30-дневного прекращения огня», — написал он в соцести Х.

Макрон отметил, что «теперь мяч явно в руках России». Франция и ее союзники «привержены достижению прочного и долговременного мира, подкрепленного надежными гарантиями безопасности для Украины», добавил он.

Согласно совместному заявлению США и Украины по итогам встречи в Саудовской Аравии, Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва также пойдет на этот шаг.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает итоги переговоров делегаций США и Украины.

Советник президента США Майк Уолтц рассказал, что в ближайшее время намерен провести переговоры с российскими представителями, чтобы обсудить результаты встречи с Украиной и прекращение огня.