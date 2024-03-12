Эрдоган назвал возможные сроки визита Путина в Турцию

В Турции ожидают Путина после выборов 31 марта, заявил Эрдоган. 8 марта он встречался с Зеленским и предложил провести мирный саммит с участием России, но Киев отказался. Эрдоган обещал обсудить с Путиным зерновую сделку

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидается после муниципальных выборов в стране, которые состоятся 31 марта, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в штаб-квартире «Партии справедливости и развития» перед послами.

Турецкий президент отметил, что Анкара прикладывает «все усилия» для урегулирования конфликта на Украине. «Мы продолжаем диалог с обеими странами, которые являются нашими соседями на Черном море. После выборов мы примем президента России господина Путина. Мы работаем над тем, чтобы торговля зерном осуществлялась безопасно. Мы продолжаем наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной», — сказал Эрдоган (цитата по CNN Türk).

Он добавил, что эти усилия предпринимаются «под девизом», что в конфликте не будет победителей и проигравших.

Визит российского президента в Турцию обсуждается несколько месяцев. В последний раз Путин встретился там с Эрдоганом в прошлом сентябре, после этого они провели три телефонных разговора. В конце февраля, поздравляя Эрдогана с 70-летним юбилеем, Путин обещал «не медлить» с визитом, рассказывал турецкий президент.

В Кремле говорили, что Путин не приедет в Турцию до выборов из-за плотного графика. 7 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что запланированный на февраль визит Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля — начало мая.

8 марта Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита последнего в Турцию. Турецкий лидер предложил провести в его стране мирный саммит с участием Киева и Москвы, однако Зеленский выступил против участия России. Он допустил приглашение российской стороны для обсуждения мирного урегулирования, но после того, как «цивилизованные страны» разработают план по «установлению справедливого мира».

Весной должен пройти первый саммит по «формуле мира» в Швейцарии, объявил Зеленский в феврале. Несмотря на согласие провести такое мероприятие, швейцарские власти говорили, что «без слова России» мира на Украине не будет. Москва заявляла, что открыта для переговоров, но на основе своих интересов, а также напоминала об указе Зеленского о запрете переговоров с Россией, пока Путин является президентом.

Эрдоган обещал также поговорить с Путиным в ходе его визита в Турцию о судьбе зерновой сделки. Россия вышла из соглашения спустя год его действия, летом 2023-го, объяснив это невыполнением своих условий — облегчения экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, в частности, переподключения Россельхозбанка к SWIFT. После этого Киев открыл новые коридоры для вывоза зерна из украинских портов по Черному морю.