Эрдоган заявил о готовности провести переговоры Украины и России

Президент Украины Зеленский считает, что участие России в саммите возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира». Москва не раз говорила о готовности к переговорам на своих условиях

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, который 8 марта прилетел в Стамбул.

«Мы готовы провести мирный саммит с участием России», — сказал он (цитата по Yeni Şafak).

По словам турецкого президента, если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку. «Черноморская зерновая инициатива предотвратила глобальный продовольственный кризис. Соглашение было заключено в этом зале. Мы готовы, как и прежде, содействовать новому соглашению», — добавил Эрдоган.

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022 года. Москва объясняла свое решение тем, что выполнялась только часть сделки, касающаяся вывоза зерна из украинских портов, а договоренности по снятию ограничений с российского сельхозэкспорта остались нереализованными. Российская сторона не исключала возобновления зерновой инициативы, если будут выполнены ее условия.

Зеленский считает, что участие России в саммите об урегулировании возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира», передает УНИАН.

«Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — отметил украинский лидер.

Российские власти говорили, что готовы к диалогу с учетом своих интересов. Условия украинской стороны, содержащиеся в ее «формуле мира», в том числе по выводу войск, МИД называет неприемлемыми.

Эрдоган ранее уже заявлял о готовности предоставить площадку для переговоров России и Украины. Он отмечал, что Анкара поддерживает мирный план, предложенный Зеленским, но настаивал также на участии в переговорах Москвы.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, российская и украинская делегации встречались в Стамбуле. Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил Мединский. Однако в мае переговоры были приостановлены. Позднее президент Владимир Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

В ноябре прошлого года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Россия на переговорах в Турции предлагала Украине завершить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступления в НАТО. По его словам, Киев отказался в том числе по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Арахамия в 2022 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.