 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган заявил о готовности провести переговоры Украины и России

Эрдоган заявил о готовности провести мирные переговоры Украины и России
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины Зеленский считает, что участие России в саммите возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира». Москва не раз говорила о готовности к переговорам на своих условиях
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, который 8 марта прилетел в Стамбул.

«Мы готовы провести мирный саммит с участием России», — сказал он (цитата по Yeni Şafak).

По словам турецкого президента, если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку. «Черноморская зерновая инициатива предотвратила глобальный продовольственный кризис. Соглашение было заключено в этом зале. Мы готовы, как и прежде, содействовать новому соглашению», — добавил Эрдоган.

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022 года. Москва объясняла свое решение тем, что выполнялась только часть сделки, касающаяся вывоза зерна из украинских портов, а договоренности по снятию ограничений с российского сельхозэкспорта остались нереализованными. Российская сторона не исключала возобновления зерновой инициативы, если будут выполнены ее условия.

Зеленский считает, что участие России в саммите об урегулировании возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира», передает УНИАН.

«Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — отметил украинский лидер.

Байден ответил на перспективы переговоров фразой «С Путиным? По Украине?»
Политика
Джо Байден &nbsp;

Читайте на РБК Pro
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать

Российские власти говорили, что готовы к диалогу с учетом своих интересов. Условия украинской стороны, содержащиеся в ее «формуле мира», в том числе по выводу войск, МИД называет неприемлемыми.

Эрдоган ранее уже заявлял о готовности предоставить площадку для переговоров России и Украины. Он отмечал, что Анкара поддерживает мирный план, предложенный Зеленским, но настаивал также на участии в переговорах Москвы.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, российская и украинская делегации встречались в Стамбуле. Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил Мединский. Однако в мае переговоры были приостановлены. Позднее президент Владимир Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

В ноябре прошлого года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Россия на переговорах в Турции предлагала Украине завершить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступления в НАТО. По его словам, Киев отказался в том числе по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Арахамия в 2022 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Елена Чернышова
Реджеп Тайип Эрдоган Турция переговоры Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Медведев счел невозможными переговоры с действующим руководством Украины
Политика
Фицо попросил посла Британии объяснить, зачем Джонсон помешал переговорам
Политика
Глава МИД Швейцарии раскрыл мнение Запада о «формуле Зеленского»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Госдеп сообщил о выдворении сотрудников USAID из Зимбабве Политика, 22:38
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 22:10
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры Украины и России Политика, 21:54
Президент Индии выдвинула тещу Сунака в парламент Политика, 21:50
Страны ЕС и Канада вслед за США предупредили граждан о рисках в России Политика, 21:45
Дело агента СБУ о шпионаже и диверсии рассмотрят в закрытом режиме Политика, 21:40
Клуб НХЛ «Детройт» обменял российского форварда в «Сан-Хосе» Спорт, 21:32
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 21:15
Украина решила выйти из соглашения СНГ о войсках Политика, 21:09
Саудовский клуб повторил рекордную победную серию в истории футбола Спорт, 21:00
SCMP узнала об опасениях «потемкинской деревни» на саммите по Украине Политика, 20:53
Макрон объяснил свои слова об отправке войск на Украину Политика, 20:43
Россия подарила Мали 20 млн л дизтоплива перед Рамаданом Бизнес, 20:31
Клуб Карпина победил лидера чемпионата России Спорт, 20:31