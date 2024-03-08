Зеленский приедет в Турцию для встречи с Эрдоганом

Зеленский в Турции обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и конфликт на Украине

Зеленский в ходе визита в Турцию 8 марта обсудит с Эрдоганом конфликт на Украине, зерновую сделку и двусторонние отношения. Прошлым летом Москва вышла из зерновой сделки и исключила возвращение к ней без соблюдения ее условий

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Турцию с официальным визитом 8 марта, сообщает CNNTürk со ссылкой на заявление управления по связям с общественностью администрации турецкого президента.

В ходе визита Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они «подробно» обсудят конфликт на Украине, ситуацию по переговорам по «зерновой сделке» и «поиск прочного мира в регионе». Кроме того, в повестку встречи входит обсуждение отношений Киева и Анкары.

Зерновой сделкой называют соглашение о безопасном вывозе зерна и удобрений из украинских портов из трех портов в Черном море, заключенное Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Соглашение несколько раз продлевалось, однако спустя год Москва вышла из сделки.

Россия аргументировала это решение тем, что не были выполнены условия второго соглашения, касавшегося ослабления ограничений для экспорта российской продукции. В числе требований Москвы — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, сервисного обслуживания, а также отмена санкций и ограничений против производителей и перевозчиков российских удобрений.

Москва исключала возвращение в сделку без выполнения ее требований. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что причин для возобновления договоренностей нет, а другие пути вывоза зерна с Украины опасны.

Киев в августе прошлого года открыл временные маршруты для торговых судов в Черном море. Как рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, с того момента к февралю этими маршрутами воспользовались более 700 судов, в общей сложности было перевезено свыше 22 млн т грузов.

Турция настаивает на возобновлении сделки, Эрдоган обещал поговорить об этом с российским президентом Владимиром Путиным при встрече. В ООН отмечали, что возвращение к прежним условиям соглашения бессмысленно, но есть попытки разработать со сторонами новые формы взаимодействия.