В Пермском крае начали проверку после обращения мобилизованных к Путину

На видеозаписи люди, представившиеся мобилизованными из Свердловской области и Пермского края, пожаловались на действия командования и проблемы с обеспечением снаряжением

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Министерство территориальной безопасности Пермского края начало проверку после появления видеозаписи с людьми, который представились мобилизованными, проходящими службу в Донецкой народной республике, и пожаловались президенту Владимиру Путину на действия командования и проблемы с обеспечением снаряжением, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Краевой Минтербез (Министерство территориальной безопасности) в настоящий момент проверяет информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов», — сообщили «РИА Новости» в министерстве.

Обращение прокомментировала и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, обратив внимание, что в последнее время от военнослужащих из разных регионов поступали аналогичные заявления, пишет 66.ru «Если это какой-то спланированный заказ, с ним надо поработать. Если это непорядок в войсковых частях, его надо поправить», — сообщила она.

Видеообращение к Путину с призывом разобраться с действиями командования 11 марта опубликовал телеграм-канал «Сирена». На записи люди, представившиеся мобилизованными, которые прибыли в зону проведения военной операции из Свердловской области и Пермского края в декабре 2022 года, сообщают, что их передали под руководство первой славянской бригады ДНР.

«Из войск территориальной обороны нас перевели в штурмовые подразделения, без должных записей и документов [...] Одну из наших рот отправили на штурм в укрепрайон под Авдеевой без разведки, без связи с другими подразделениями», — говорится в обращении.

Там также указывается, что их не обеспечили в нужном количестве беспилотниками, приборами ночного видения, тепловизорами и другим снаряжением.

«Мы не отказываемся от выполнения задач по территориальной обороне, мы отказываемся идти на неоправданный риск — с автоматами против танков, минометов, снайперов и так далее, без поддержки. Просим разобраться в данной ситуации не на бумагах, а на месте», — говорится в обращении.

РБК направил запросы в Минобороны, Главную военную прокуратуру, обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Пермского края.

Путин объявил указом частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. Минобороны сообщило о ее завершении 28 октября. При этом о подписании соответствующего указа главой государства не сообщалось. В Кремле заявляли, что такой документ не нужен.

Минобороны в прошлом году заявляло, что мобилизованные граждане и добровольцы после прохождения боевого слаживания начнут выполнять задачи по обороне занятых российскими войсками территорий. Путин заявлял, что отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных.