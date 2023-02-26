Иркутским мобилизованным в ДНР пообещали перевод после жалобы Путину

Мобилизованные из Иркутской области ранее попросили Путина разобраться с «преступными приказами» командиров в ДНР. Их, утверждается в обращении, называют «расходным материалом» и отправляют на штурм без поддержки

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Мобилизованных из Иркутской области, записавших обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на действия их командования в Донецкой народной республике, в ближайшее время переведут на новое место службы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Игорь Кобзев.

Речь идет о мобилизованных из Иркутской области, служащих в полку 1439. Кобзев сообщил, что после публикации видеообращения обратился за разъяснениями в военную прокуратуру, где нашли ответственных за работу с этими военнослужащими.

«Проведены индивидуальные беседы, и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы», — сообщил губернатор.

Видеообращение 25 февраля опубликовало издание «Люди Байкала» (заблокировано Роскомнадзором). Военные сообщили, что служат на территории ДНР, куда их отправили из Новосибирска в конце 2022 года. Они попросили президента посодействовать и «разобраться с беззаконными и преступными приказами» их командования в ДНР. Военные утверждают, что их передали в подчинение первой славянской бригады республики, где из них — солдат территориальной обороны — за день сформировали штурмовые подразделения. После этого, заявляют военные, их «на убой», без какой-либо поддержки, отправили на захват укрепрайона.

Военнослужащие также сообщили, что представители местного командования не называют им свои звания и фамилии. Командиры из ДНР, утверждается в обращении, стреляют из автоматов и БМП по мобилизованным солдатам, так как те отказываются идти в штурмовые отряды.

«Просим помощи, обращаться больше некуда», — сказали военные в обращении.