Мобилизованных из Татарстана после видеообращения вернули в свой полк

В начале недели группа военных пожаловалась, что их подразделение передали в подчинение командованию ДНР и затем отправили на штурм без поддержки. Затем родные мобилизованных записали еще одно обращение к властям Татарстана

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Военнослужащих из Татарстана, которые записали видеообращение к руководству республики, вернули в свой полк из воинской части ДНР, сообщили агентству «Татар-информ» в пресс-службе главы региона.

Обращение появилось в Сети в начале недели, внимание на него обратил телеграм-канал «Осторожно, новости». На кадрах группа мужчин говорит, что они военные 1231-го полка, которых командование передало в подчинение армии ДНР. Мобилизованные пожаловались, что у них забрали технику и вещи первой необходимости, а затем всех отправили на штурм без подготовки, не оказав поддержки.

Накануне еще одно обращение к руководству Татарстана записали родственницы мобилизованных. Женщины заявили, что их родных посылают на штурм без подготовки и с одними автоматами, а территорию предварительно не зачищают от мин.

После этого руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова сообщила изданию «Бизнес Online», что региональное правительство «свяжется с коллегами из Донецкой народной республики для уточнения всей необходимой информации по ситуации».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Татарстана.

Мобилизованные не впервые жалуются на условия прохождения службы. Так, в начале февраля группа военнослужащих из Тувы сообщили о побоях и угрозах со стороны представителей народной милиции ДНР, добавив, что не закреплены за конкретной воинской частью. Вице-спикер Госдумы, бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол пообещал разобраться с ситуацией; затем власти республики сообщили, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных в 55-ю бригаду.

9 февраля член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов разместил обращение мобилизованных из Самарской области: тех по ошибке отправили на передовую, но не оформили это документально; кроме того, солдатам заявили, что обещанных им выплат не будет. Парламентарий обратился в Генпрокуратуру. Жалобы также поступили от мобилизованных из Калининградской области, региональные власти попросили командование разобраться.

В конце января глава Генштаба и командующий объединенной группировкой войск на Украине Валерий Герасимов признал, что система мобилизационной подготовки «оказалась не полностью адаптирована» под современные реалии и ошибки приходится исправлять «на ходу».