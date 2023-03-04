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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Оренбуржья обратился в прокуратуру после жалоб мобилизованных

Глава Оренбургской области обратился в прокуратуру после жалоб мобилизованных и их жен
В соцсетях появилось видео, на котором мобилизованные из Оренбургской области говорят, что их передали ДНР и записали в штурмовики, хотя обещали в тероборону
Денис Паслер
Денис Паслер (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных, которые находятся в зоне спецоперации, и их жен. Об этом сообщила пресс-служба руководства области.

«По поручению главы региона вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части. Вопросом обеспечения бойцов в зоне СВО правительство региона занимается системно с первых дней начала операции», — говорится в сообщении.

В соцсетях ранее появилось видео, на котором запечатлена группа мужчин. Один из них называет себя мобилизованным из Оренбургской области и говорит, что сначала военным обещали зачислить их в тероборону, а по приезду в ДНР их записали в штурмовики. Укомплектованы бойцы не были, утверждает мужчина: «Ни аптечек, ни нормальных бронежилетов предоставлено не было». Позже другой мужчина на видео говорит, что их «передали в ДНР».

В пресс-службе губернатора добавили, что еще в конце февраля бойцы из Оренбуржья получили очередную партию груза, который включал все необходимые для передовой вещи и технику. За все время из области бойцам передали больше 150 т груза.

В октябре 2022 года Паслер сообщил о конфликте мобилизованных и командования части. Тогда группа бойцов пожаловалась президенту Владимиру Путину на плохие условия содержания, а также на некорректное поведение их командира. Глава региона тогда отчитался, что ситуация была успешно разрешена. «Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан», — указывал он.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Власти намеревались призвать до 300 тыс. человек. С начала мобилизационных мероприятий власти ряда регионов сообщали об ошибках, допущенных в ходе призывной кампании. Путин заявил, что все их «нужно исправить и впредь не допускать».

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Губернатор Оренбуржья обратился в прокуратуру после жалоб мобилизованных
Губернатор Оренбуржья обратился в прокуратуру после жалоб мобилизованных

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Оренбургская область Денис Паслер частичная мобилизация ДНР жалобы Военная операция на Украине
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