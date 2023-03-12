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Министр культуры Украины пообещал ревизию мощей в Киево-Печерской лавре

Министр культуры Украины Ткаченко пообещал провести ревизию мощей в Киево-Печерской лавре
На территории лавры находится более 800 святынь, в том числе мощи, в отношении них проведут отдельную ревизию, сообщил Александр Ткаченко
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

В Киево-Печерской лавре проведут отдельно ревизию святынь, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала «1+1».

«Я хотел бы подчеркнуть, что кроме недвижимого имущества там есть еще музейные экспонаты, более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы монахам. В отношении них будет отдельная ревизия», — сказал он, добавив, что в последний раз ее проводили в 2018 году.

В пещерах лавры покоятся мощи более сотни святых. На ее территории также находятся могилы богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца (традиционно считается автором «Повести временных лет»).

Киево-Печерская лавра — одна из главных православных святынь и один из древнейших монастырей в Киевской Руси. Была основана в 1051 году при Ярославе Мудром, то есть меньше чем через сто лет после принятия на Руси христианства.

Мужской монастырь, в котором проживают 220 монахов, занимает Нижнюю лавру, Верхняя лавра — государственный заповедник.

На территории лавры находятся несколько мастерских — иконописная, столярная, просфорная, свечная, швейная и гончарная. Они занимают корпуса, которыми пользуется УПЦ, и предлагают на продажу продукцию (кроме прочего делают на заказ домашнюю мебель). Эта продукция реализуется в магазинах на территории лавры. Те из них, что не относятся к музею, например в корпусах № 44, 68 и 71, управляются УПЦ.

10 марта монахов Украинской православной церкви Московского патриархата попросили покинуть Киево-Печерскую лавру. Они должны освободить все занимаемые ими помещения до 29 марта. В 2013 году монастырь и заповедник заключили договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью, однако созданная по указу президента Владимира Зеленского межведомственная рабочая группа «установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

В УПЦ в ответ на требование заявили, что для выселения из монастыря нет никаких юридических оснований. «Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют», — сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент (Вечеря).

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Глава синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение о выселении «безжалостным актом преследования», а патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей, папу римского Франциска, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не допустить изгнания монахов.

В начале декабря Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Московский патриархат считает раскольнической. В то же время Ткаченко тогда пояснял, что речь не идет о передаче лавры ПЦУ от Украинской православной церкви. Позднее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что заповедник отказался продлевать УПЦ аренду Трапезной церкви и Успенского собора. Он попросил Зеленского не забирать храмы у церкви.

Авторы
Елена Чернышова
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