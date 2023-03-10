Захарова призвала США отреагировать на уход УПЦ из Киево-Печерской лавры

Захарова: после ухода монахов из лавры США не смогут игнорировать гонения на УПЦ

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После требования к монахам Украинской православной церкви Московского патриархата покинуть Киево-Печерскую лавру у США не получится проигнорировать гонения на УПЦ, заявила в своем телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

Комментируя решение заповедника, дипломат задалась вопросом: «В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений».

10 марта на сайте лавры появилось предупреждение и.о. гендиректора Александра Рудника, в котором говорилось, что созданная по указу президента Украины Владимира Зеленского межведомственная рабочая группа установила нарушения монастырем условий заключенного в 2013 году договора об использовании государственного имущества. «Заповедник предупреждает о расторжении договора с 29.03.2023», — говорится в документе. До этой даты монастырь должен освободить помещения лавры.

В бессрочном пользовании УПЦ находилась нижняя лавра. Там находится Киево-Печерский монастырь и резиденция митрополита УПЦ. Помещения верхней лавры, включая Успенский собор, до 31 декабря 2022 года находились в аренде у УПЦ. После этой даты Минкульт рекомендовал не продлевать сроки аренды. 7 января глава созданной в 2018 году автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний впервые провел там богослужение.

В ноябре в Сети появилась видеозапись богослужения в Киево-Печерской лавре, во время которого звучала песня со словами «звон плывет, плывет над Россией» и «пробуждается матушка-Русь». Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по статье об «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников» (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины). Священника Захария, на богослужении которого прозвучала эта песня, отстранили от литургий и молебнов.

Вскоре СБУ сообщила, что обнаружила в Киево-Печерской лавре «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах.