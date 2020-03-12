В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

По словам нефтяного магната Гарольда Хамма, Саудовская Аравия и Россия используют в своих целях эпидемию нового коронавируса и ведут «направленную атаку» на американских нефтепроизводителей

Гарольд Хэмм (Фото: Larry Smith / Bloomberg News)

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям. Об этом заявил член исполнительного совета альянса и экс-советник президента США по энергетике Гарольд Хамм, передает Fox Business.

По его мнению, Саудовская Аравия и Россия, наводняя рынок нефтью, ведут «направленную атаку» на американских производителей.

«Они используют в своих интересах пандемию коронавируса, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее», — заявил Хамм. Он отметил, что альянс не допустит этого и займется расследованием ситуации на рынке.

«Вредит ли это отрасли? Безусловно. Обе страны — Россия и Саудовская Аравия — понимают это и именно поэтому предпринимают такие действия. Можем ли мы остановить их? Несомненно», — заявил Хамм.