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Политика ,  
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В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

По словам нефтяного магната Гарольда Хамма, Саудовская Аравия и Россия используют в своих целях эпидемию нового коронавируса и ведут «направленную атаку» на американских нефтепроизводителей
BRENT BR-4.20 $33,31 -7,7%
Гарольд Хэмм (Фото: Larry Smith / Bloomberg News)

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям. Об этом заявил член исполнительного совета альянса и экс-советник президента США по энергетике Гарольд Хамм, передает Fox Business.

По его мнению, Саудовская Аравия и Россия, наводняя рынок нефтью, ведут «направленную атаку» на американских производителей.

«Они используют в своих интересах пандемию коронавируса, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее», — заявил Хамм. Он отметил, что альянс не допустит этого и займется расследованием ситуации на рынке.

«Вредит ли это отрасли? Безусловно. Обе страны — Россия и Саудовская Аравия — понимают это и именно поэтому предпринимают такие действия. Можем ли мы остановить их? Несомненно», — заявил Хамм.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти после развала сделки ОПЕК
Экономика

По прогнозам Минэнерго США, после распада соглашения ОПЕК+ объемы добытой в стране нефти начнут сокращаться уже в мае и к 2021 году составят 12,7 барр./сутки по сравнению с 13 млн в 2020-м, снизившись впервые за четыре года.

6 марта страны — участницы ОПЕК и Россия не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне негативного влияния нового коронавируса на глобальную экономику. Вслед за развалом сделки ОПЕК+ цены на нефть обрушились более чем на 30%, а курсы доллара и евро подскочили. По прогнозу Минэнерго России, стоимость нефти вернется к $40–45 за баррель во второй половине 2020 года.

10 марта саудовская нефтяная компания Saudi Aramco объявила, что в апреле нарастит объемы поставок нефти на мировой рынок с 9,7 млн до 12,3 млн барр./сутки — на 26% больше, чем она должна была поставлять в рамках сделки в первом квартале текущего года. Bloomberg эту меру назвал еще одним шагом в ценовой войне между королевством и Россией. За несколько дней до этого агентство сообщило о планах Саудовской Аравии снизить цены на некоторые сорта сырой нефти на $6–8 за баррель.

На следующий день Саудовская Аравия заявила, что Saudi Aramco увеличит добычу нефти еще на 1 млн барр./сутки, с 12 млн до 13 млн барр./сутки. На фоне этого сообщения стоимость Brent на Лондонской бирже снизилась на 4%.

По данным Bloomberg, объявить России «нефтяную войну» решили еще три страны — Ирак и Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По данным агентства, Ирак готов снизить апрельские цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию. Кувейт уменьшит стоимость на $6 за баррель, а ОАЭ, устанавливающие цены задним числом, уже с января понизили цены на четыре сорта нефти для февральских продаж на $1,63 за баррель.

Автор: Виктория Полякова
Теги: нефть, Саудовская Аравия, Россия, США, расследование, демпинг
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