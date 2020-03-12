Bloomberg узнал о планах еще трех стран объявить России «нефтяную войну»

Ведущие члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт решили вслед за Саудовской Аравией объявить о скидках на свою нефть, пишет Bloomberg. В то же время Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) собираются в следующем месяце существенно нарастить добычу.

Ирак готов снизить апрельские цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию, сообщает агентство. Скидка на нефть из Кувейта составит $6 за баррель.

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