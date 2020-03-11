Минэнерго назвало сроки восстановления цен на нефть

Цена на нефть с текущего низкого уровня вернется к отметке $40-45 за баррель во второй половине 2020 года, считает Минэнерго России. Об этом в интервью Reuters заявил замминистра Павел Сорокин.

По прогнозу ведомства, в 2021 году стоимость нефти вернется в диапазон $45-50 за баррель, «если не произойдет каких-либо форс-мажоров и не будет предпринят ряд действий», добавил Сорокин.

Замглавы Минэнерго считает уровень цены в $45-55 за баррель равновесным и справедливым. По словам Сорокина, он позволит инвестировать в проекты и обеспечить восполнение добычи.

Вечером 11 марта на стоимость Brent c поставкой в мае на лондонской бирже ICE достигла $35, WTI торговалась ниже $33 за баррель.



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