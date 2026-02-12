Союзники Украины согласовали новый пакет поддержки на $3 млрд

Участники контактной группы по обороне Украины договорились выделить еще $3 млрд на военную помощь Киеву. Параллельно европейские столицы выражают готовность возобновить диалог с Россией. Подробнее — в материале РБК

Встреча министров обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, Бельгия (Фото: Tom Nicholson / Reuters)

Какую новую помощь страны НАТО приготовили для Киева

12 февраля в Брюсселе прошло заседание министров обороны НАТО. США на нем представлял заместитель американского военного министра по политическим делам Элбридж Колби. В этот же день состоялись заседание Совета Украины — НАТО и встреча контактной группы по Украине (формат «Рамштайн»), на которой впервые председательствовала Великобритания.

Формат «Рамштайн», или Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG), — это международная коалиция, в рамках которой более 50 стран (в первую очередь партнеры по НАТО и Евросоюзу) координируют предоставление республике военной поддержки. Союзники и партнеры организовали UDCG по инициативе экс-министра обороны США Ллойда Остина вскоре после начала полномасштабных боевых действий на Украине. Задача формата — ускорить поставки Киеву вооружений, синхронизируя международные усилия по закупкам, производству и обеспечению страны оружием. После возвращения в Белый дом Дональда Трампа США дистанцировались от формата, и председательство на себя взяли министры обороны Великобритании и Германии — Джон Хили и Борис Писториус.

На пресс-конференции по прибытии на заседание генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине в вопросах обучения персонала и поставок вооружений. «И, конечно же, союзники ежедневно усердно работают над тем, чтобы предоставить [Украине] максимально надежные гарантии безопасности после, будем надеяться, скорого долгосрочного прекращения огня или, что еще лучше, мирного соглашения», — добавил он.

Министр обороны Великобритании Джон Хили, в свою очередь, анонсировал новый пакет военной помощи для Киева объемом £540 млн. В его рамках британцы поставят ВСУ 1 тыс. легких многоцелевых ракет LMM британского производства для укрепления противовоздушной обороны Украины. При этом почти треть пакета пойдет на закупку американских ракет-перехватчиков, что знаменует присоединение Лондона к механизму PURL («Список приоритетных потребностей Украины») — программе европейских закупок американского оружия для Киева, вступившей в действие после отказа администрации Трампа продолжать военные поставки Украине.

Схема закупок европейскими странами американского оружия для Украины PURL была согласована в июле 2025 года. В соответствии с ней каждый месяц украинская сторона составляет список необходимого оружия, которое производится исключительно в США, а европейцы его затем закупают. Среди участников инициативы, помимо Великобритании, — Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Словения, Португалия и Испания. В начале декабря 2025-го к PURL подключились также Новая Зеландия и Австралия, которые не являются членами НАТО.

Рютте подчеркнул, что присоединение Британии к PURL — это важный сигнал. «Мы видим, как Европа и Канада активизируются, тратят миллиарды на оборону, наращивают оборонную промышленную базу, сохраняют Украину сильной», — отметил он. При этом Рютте не согласился тем, что Вашингтон отступил от своей руководящей роли в альянсе, а также оказывает недостаточное давление на Россию. «Я думаю, что это утверждение несправедливо. США оказывают давление на Россию, как и европейцы, с помощью санкционных пакетов. Посмотрите, что происходит с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» <... > Кроме того, 90% важнейших поставок [Украине], связанных с обеспечением боеспособности ПВО, приходится на США», — заявил Рютте, отвечая на вопросы журналистов. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты — единственная страна, которая смогла «выйти из тупика с Путиным» и запустить переговорный процесс.

Ранее некоторые европейские политики критиковали Рютте за слишком комплиментарные высказывания в адрес Трампа (например, накануне прошлогоднего саммита НАТО в Гааге Рютте как бы шутливо назвал американского лидера «папочкой»), звучащие в период кризиса трансатлантического единства. В конце января Рютте выступил с речью перед Европарламентом, в которой он пошутил, что защищает Трампа, чтобы «просто позлить» своих европейских коллег. «Конечно, это шутка, но я действительно считаю, что он (Трамп) заслуживает поддержки», — заявил тогда генсек НАТО.

На пресс-конференции по итогам всех встреч Хили отметил, что в НАТО приветствуют прогресс, достигнутый США в посредничестве в установлении мира. «Но пока агрессия продолжается, миссия UDCG остается неизменной: мы поддерживаем Украину в борьбе сейчас и помогаем обеспечить мир на завтра», — добавил британский министр. Он также сообщил, что участники группы решили выделить Украине дополнительную военную помощь на $3 млрд. «Мы нарастим военную помощь Украине. Мы нарастим давление на Россию. И мы хотим, чтобы 2026 год стал годом окончания этой войны, годом установления мира», — заключил Хили.

Писториус, в свою очередь, заявил, что ФРГ примет участие в улучшении противовоздушной обороны Украины. «Это один из приоритетов нашей поддержки. Германия уже передала пять из двенадцати своих систем Patriot, то есть более трети. Мы также постоянно поставляем управляемые ракеты и боеприпасы различных типов», — сказал он, добавив, что Германия также сможет поставить Украине пять дополнительных ракет-перехватчиков Patriot PAC-3, «если другие страны-партнеры пожертвуют в общей сложности 30 единиц PAC-3».

Готова ли Европа возобновить диалог с Россией

12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться в ближайшее время. «Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро. По месту также вас сориентируем», — добавил он.

Тем временем в Европе все активнее говорят о необходимости возобновить диалог с Россией — чтобы ЕС утвердил себя в качестве полноценного участника переговоров по урегулированию украинского кризиса. На прошлой неделе в Москву приезжал Эмманюэль Бонн — дипломатический советник французского президента Эмманюэля Макрона. По информации Bloomberg, в России у него состоялся ряд встреч на достаточно высоком уровне, в частности с помощником президента Юрием Ушаковым.

Изначально в Кремле и Елисейском дворце не подтвердили и не опровергли факта этой встречи. Дипломатический источник РБК заявил, что переговоры состоялись и «были крайне полезными», однако отказался раскрывать подробности. 10 февраля Песков подтвердил журналистам «возобновление контактов с Францией на техническом уровне». По его словам, при желании они могут «достаточно оперативно помочь наладить диалог на высшем уровне».

Макрон еще в конце декабря 2025-го заявил о намерении провести телефонные переговоры с Путиным. В этом году он периодически напоминает о нем. Кроме того, в недавнем интервью немецкой Süddeutsche Zeitung французский лидер сообщил, что уже обратился к ряду европейских лидеров с инициативой возобновить диалог с Россией.

Эту идею публично поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, однако она подчеркнула, что следует выработать общую позицию европейских стран по этому вопросу. Президент председательствующего ныне в Евросовете Кипра Никос Христодулидис заявил 11 февраля, что пришла пора найти способ вести переговоры с Москвой напрямую. «Честно говоря, мы уже общаемся с Путиным через американцев. Так почему бы не найти способ поговорить с ним напрямую? Конечно, при участии Украины <…> Самый важный вопрос не в том, стоит ли нам разговаривать с Путиным, а в том, какое послание мы хотим ему передать», — отметил Христодулидис.

О том, что европейские лидеры должны начать переговоры по Украине с Трампом и Путиным одновременно, также недавно заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его мнению, этот диалог должны вести ключевые европейские лидеры, включая Макрона, Мелони, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьера Великобритании Кира Стармера.

Пока Европа находится в поиске кандидата на роль спецпосланника Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Ранее эту идею неожиданно поддержали и представители стран Балтии. В частности, президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа должна была инициировать переговорный процесс, но «немного опоздала» и поэтому ее место за переговорным столом занял Трамп.

В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила на пресс-конференции 10 февраля, что ЕС хочет вступить в переговоры по Украине не с общими заявлениями, а со «списком требований» к Москве. Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 11 февраля, что ЕС стремится всеми способами «не допустить прекращения конфликта».

Le Monde утверждает, что пока мнения европейцев по вопросу возобновления диалога с Путиным разделились. По информации издания, Макрон первоначально рассматривал эту инициативу как совместную с Германией и Великобританией, но его партнеры по-прежнему проявляют нерешительность. «Нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу», — заявила, в частности, глава МИД Британии Иветт Купер.

О том, что пока время для возобновления контактов с Россией не пришло, открыто заявил президент Финляндии Александр Стубб. «Факт в том, что Россия — наш сосед и в какой-то момент мы восстановим отношения. Практически, спокойно и сдержанно. В какой-то момент такая ситуация возникнет, но сейчас не время для этого», — отметил он. Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на эти слова довольно критически: «Мы когда-то будем разговаривать с Россией, но это время еще не пришло». Что это за заявление? Одолжение он нам делает, что ли?»

Ранее итальянская La Repubblica сообщила со ссылкой на источники, что фаворитом на пост спецпосланника ЕС по диалогу с Россией является экс-президент Финляндии Саули Ниинистё. Дипломатический источник выразил в разговоре с РБК сомнения по поводу этой кандидатуры. Другой собеседник подчеркнул, что наиболее разумным вариантом будет создание «некого ограниченного формата» из представителей нескольких ключевых европейских стран. «Мы не считаем, что представитель только одной страны может вести переговоры с Россией от лица всего ЕС, как и не могут его вести представители всех 27 стран-членов или главы наднациональных ведомств, например Еврокомиссии», — добавил дипломатический источник.