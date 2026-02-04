 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Эстонии заявил, что европейские страны фактически сами вывели себя из переговорного процесса, хотя должны быть его участниками. В январе глава МИД страны раскритиковал саму идею диалога с Россией, назвав ее «опасной»
Эвика Силиня
Эвика Силиня (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией, сообщили политики в интервью Euronews.

Ранее Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников писало, что правительства европейских стран призывают руководство ЕС назначить собственного представителя, который бы отстаивал их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту.

Президент Эстонии заявил, что Европа должна была инициировать переговорный процесс, но «немного опоздала», поэтому ее место за переговорным столом занял американский президент Дональд Трамп. Тем не менее, европейская сторона, по его словам, все еще имеет право голоса, поскольку косвенно участвует в конфликте, поддерживая Украину.

«Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы также начать поиск дипломатических решений. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет [за столом переговоров]», — сказал Карис.

Синили также заявила, что европейская сторона должна участвовать в дипломатическом урегулировании конфликта, однако призвала и дальше «изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции».

«Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?», — сказала она.

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Политика
Марио Драги

По ее словам, на должность спецпосланника стоит определить лидера Германии, Франции или Великобритании, чтобы он «помогал Украине в этих очень жестких переговорах»

По данным Politico, европейский спецпосланник должен не допустить, чтобы «США заключили сделку с Россией за спиной Евросоюза», а сторонники инициативы считают, что присутствие ЕС за столом переговоров позволит сохранить ключевые позиции. Предложение уже получило поддержку Еврокомиссии и ряда стран.

Однако министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал эту идею, назвав ее «опасной». По его словам, в прошлом каждая «перезагрузка» и диалог воспринимались Россией как уступка и лишь «усиливали ее аппетит». Тогда он призвал Евросоюз усиливать давление на Россию, а не выстраивать с ней диалог.

Москва, в свою очередь, утверждает, что инициатором разрыва отношений выступает Запад, тогда как Россия всегда стремилась к диалогу. В сентябре глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад должен учитывать, что возврата к прежнему формату не будет.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Эстония Латвия Россия Евросоюз Украина переговорщики переговоры Эвика Силиня
