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Война Израиля и Ирана ,  
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Рютте объяснил, почему назвал Трампа папочкой

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Рютте сказал, что использовал слово «папочка» применительно к Трампу, поскольку тот заслуживает похвалы. Он отметил рост оборонных расходов НАТО при республиканце, а также «решительные действия» США в Иране
Марк Рютте&nbsp;и Дональд Трамп
Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: Yves Herman / Reuters)

Генсек НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой», поскольку считает его хорошим другом. Об этом он рассказал журналистам на саммите блока в Гааге.

Рютте выразился таким образом, когда комментировал слова Трампа об Иране и Израиле, что «по сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят».

«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», — сказал генсек НАТО.

Журналистка спросила Рютте, были ли его слова, которые он оценил как «лесть и похвала», унизительными, и не являются ли они проявлением слабости.

Генсек НАТО отметил, что не думает так.

NYT сообщила о срыве триумфа Трампа на саммите НАТО из-за отчета по Ирану
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Дональд Трамп

«Я думаю, это вопрос вкуса. Но я думаю, что он хороший друг. И когда он что-то делает <…> Я имею в виду, когда речь доходит до дополнительных инвестиций. <...> Разве он не заслуживает похвалы?», — задал встречный вопрос Рютте.

Он усомнился в том, что некоторые члены НАТО смогли бы достичь планки в 2% расходов на оборону от ВВП к саммиту, если Трамп не был переизбран президентом США.

«А что касается Ирана — за то, что он предпринял эти решительные действия, очень целенаправленные, чтобы получить уверенность в том, что Иран не сможет заполучить ядерный потенциал, я думаю, он заслуживает <...> похвалы», — заключил генсек НАТО.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Им был нанесен ущерб, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана.

Иран вечером 23 июня атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Впоследствии Трамп объявил о перемирии Израиля и Ирана, об этом же сообщило телевидение Ирана. Однако вскоре президент США обвинил обе стороны в срыве режима прекращения огня. После телефонного разговора израильского премьера Биньямина Нетаньяху с Трампом Израиль принял решение воздержаться от нанесения новых ударов по Ирану.

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Мария Васильева Мария Васильева, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марк Рютте Дональд Трамп США НАТО
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
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