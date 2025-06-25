Рютте объяснил, почему назвал Трампа папочкой

Рютте сказал, что использовал слово «папочка» применительно к Трампу, поскольку тот заслуживает похвалы. Он отметил рост оборонных расходов НАТО при республиканце, а также «решительные действия» США в Иране

Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: Yves Herman / Reuters)

Генсек НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой», поскольку считает его хорошим другом. Об этом он рассказал журналистам на саммите блока в Гааге.

Рютте выразился таким образом, когда комментировал слова Трампа об Иране и Израиле, что «по сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят».

«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», — сказал генсек НАТО.

Журналистка спросила Рютте, были ли его слова, которые он оценил как «лесть и похвала», унизительными, и не являются ли они проявлением слабости.

Генсек НАТО отметил, что не думает так.

«Я думаю, это вопрос вкуса. Но я думаю, что он хороший друг. И когда он что-то делает <…> Я имею в виду, когда речь доходит до дополнительных инвестиций. <...> Разве он не заслуживает похвалы?», — задал встречный вопрос Рютте.

Он усомнился в том, что некоторые члены НАТО смогли бы достичь планки в 2% расходов на оборону от ВВП к саммиту, если Трамп не был переизбран президентом США.

«А что касается Ирана — за то, что он предпринял эти решительные действия, очень целенаправленные, чтобы получить уверенность в том, что Иран не сможет заполучить ядерный потенциал, я думаю, он заслуживает <...> похвалы», — заключил генсек НАТО.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Им был нанесен ущерб, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана.

Иран вечером 23 июня атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Впоследствии Трамп объявил о перемирии Израиля и Ирана, об этом же сообщило телевидение Ирана. Однако вскоре президент США обвинил обе стороны в срыве режима прекращения огня. После телефонного разговора израильского премьера Биньямина Нетаньяху с Трампом Израиль принял решение воздержаться от нанесения новых ударов по Ирану.