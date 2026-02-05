Bloomberg раскрыл цель визита советника Макрона в Москву

Бонн приезжал в Москву, чтобы убедить Россию в необходимости участия Европы в принятии любых решений, касающихся безопасности на континенте, пишет Bloomberg. По его данным, контакты могут продолжиться в скором времени

Эмманюэль Бонн (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Дипломатический советник французского президента Эмманюэля Макрона — Эмманюэль Бонн — приезжал 3 февраля в Москву для проведения переговоров с российскими официальными лицами, в частности, с помощником президента Юрием Ушаковым, поскольку Европа готовится к более активному участию в переговорном процессе, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Первой о «незаметной» поездке французского дипломата сообщила L'Express.

По словам собеседников Bloomberg, знакомых с вопросом, целью поездки Бонна в Москву было убедить российскую сторону в том, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности, и что они не станут «просто так подписывать какие-либо соглашения» для прекращения конфликта на Украине. Источники агентства добавили, что обсуждения могут возобновиться в ближайшем будущем.

Один из собеседников Reuters рассказал, что целью визита Бонна был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине, но не стал вдаваться в подробности. Два дипломатических источника агентства подчеркнули, что союзники были проинформированы об этой инициативе.

Сам Макрон 3 февраля заявил, что идет подготовка к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным и поэтому «ведутся обсуждения на техническом уровне». «Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», — приводит его слова Reuters.

В канцелярии президента Франции отметили, что обсуждения на техническом уровне ведутся «в условиях полной прозрачности и в консультации с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и основными европейскими коллегами».

Макрон выступил за возобновление диалога Европы с Россией в декабре 2025 года. В поддержку этой идеи в январе высказалась и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отметив, что для этого европейским странам следует выработать общую позицию. В связи с этим она призвала назначить спецпосланника Европы по украинскому вопросу, который будет вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой.

Politico писало, что в ЕС обсуждают назначение собственного представителя, чтобы не допустить того, что «США заключат сделку с Россией за их спиной», однако между странами нет единства по ряду вопросов, в том числе полномочиях будущего переговорщика. По данным издания, Еврокомиссия поддерживает эту идею.

Также за назначение спецпосланника ЕС для возобновления прямого диалога с Россией высказались премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис. По мнению главы латвийского правительства, на этот пост следует назначить лидера Германии, Франции или Великобритании.

Путин говорил, что Европа сама себя исключила из переговоров. Он допустил ее возвращение к процессу, если европейские страны учтут «реалии на земле».

В Кремле заявили, что Москва поддерживает идею развития и поддержания диалога, однако пока «конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона» нет.