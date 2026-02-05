 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg раскрыл цель визита советника Макрона в Москву

Бонн приезжал в Москву, чтобы убедить Россию в необходимости участия Европы в принятии любых решений, касающихся безопасности на континенте, пишет Bloomberg. По его данным, контакты могут продолжиться в скором времени
Эмманюэль Бонн
Эмманюэль Бонн (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Дипломатический советник французского президента Эмманюэля Макрона — Эмманюэль Бонн — приезжал 3 февраля в Москву для проведения переговоров с российскими официальными лицами, в частности, с помощником президента Юрием Ушаковым, поскольку Европа готовится к более активному участию в переговорном процессе, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Первой о «незаметной» поездке французского дипломата сообщила L'Express.

По словам собеседников Bloomberg, знакомых с вопросом, целью поездки Бонна в Москву было убедить российскую сторону в том, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности, и что они не станут «просто так подписывать какие-либо соглашения» для прекращения конфликта на Украине. Источники агентства добавили, что обсуждения могут возобновиться в ближайшем будущем.

Один из собеседников Reuters рассказал, что целью визита Бонна был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине, но не стал вдаваться в подробности. Два дипломатических источника агентства подчеркнули, что союзники были проинформированы об этой инициативе.

Сам Макрон 3 февраля заявил, что идет подготовка к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным и поэтому «ведутся обсуждения на техническом уровне». «Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», — приводит его слова Reuters.

В канцелярии президента Франции отметили, что обсуждения на техническом уровне ведутся «в условиях полной прозрачности и в консультации с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и основными европейскими коллегами».

Песков словами «ничего примечательного» описал контакты с Макроном
Политика
Дмитрий Песков

Макрон выступил за возобновление диалога Европы с Россией в декабре 2025 года. В поддержку этой идеи в январе высказалась и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отметив, что для этого европейским странам следует выработать общую позицию. В связи с этим она призвала назначить спецпосланника Европы по украинскому вопросу, который будет вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой.

Politico писало, что в ЕС обсуждают назначение собственного представителя, чтобы не допустить того, что «США заключат сделку с Россией за их спиной», однако между странами нет единства по ряду вопросов, в том числе полномочиях будущего переговорщика. По данным издания, Еврокомиссия поддерживает эту идею.

Также за назначение спецпосланника ЕС для возобновления прямого диалога с Россией высказались премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис. По мнению главы латвийского правительства, на этот пост следует назначить лидера Германии, Франции или Великобритании.

Путин говорил, что Европа сама себя исключила из переговоров. Он допустил ее возвращение к процессу, если европейские страны учтут «реалии на земле».

В Кремле заявили, что Москва поддерживает идею развития и поддержания диалога, однако пока «конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона» нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Эмманюэль Макрон Юрий Ушаков переговоры Франция
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Материалы по теме
Песков словами «ничего примечательного» описал контакты с Макроном
Политика
Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным
Политика
Кремль рассказал об отсутствии контактов между Путиным и Макроном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Как изменение ставки ФРС повлияет на биткоин. Что учитывать инвестору Крипто, 11:07
В Киеве не определились с тем, кто подпишет мирное соглашение с Россией Политика, 11:07
Что означает истечение срока Договора об СНВ Политика, 11:03
Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр Спорт, 11:02
Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией Политика, 10:56
В Москве стали реже давать скидки при сделках с вторичным жильем Недвижимость, 10:55
Менеджмент «Делимобиля» рассмотрит вопрос о выкупе облигаций с рынка Инвестиции, 10:50
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Дружба с подчиненными без потери авторитета. Возможно ли это Образование, 10:47
Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону Политика, 10:42
Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА Спорт, 10:41
Александр Раппопорт — о русской кухне, Набокове и зумерах Стиль, 10:40
Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов Спорт, 10:37
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты Политика, 10:36
Дмитриев сообщил о еще одних переговорах в Абу-Даби накануне Политика, 10:36