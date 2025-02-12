Кремль объяснил освобождение американца Фогеля обменом

Фогеля освободили в обмен на россиянина, которого в ближайшее время вернут в Россию, сообщил Песков. Белый дом назвал передачу американца жестом доброй воли со стороны Москвы. Трамп счел, что это может быть частью урегулирования

Марк Фогель (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американец Марк Фогель, которого Россия накануне передала США, был освобожден в обмен на россиянина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, освобождение Фогеля и одного из россиян стало результатом интенсификации работы и контактов между профильными ведомствами двух стран, о чем Кремль сообщал ранее.

«И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен России», — сообщил пресс-секретарь президента.

Любой договоренности об освобождении граждан предшествует скрупулезная работа, подчеркнул Песков.

Договоренности вряд ли способны стать переломным моментом в отношениях стран, но они по крупицам могут способствовать наращиванию доверия, считает он.

Москва передала Фогеля американской стороне накануне, 11 февраля. В России мужчина отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. Белый дом назвал передачу американца жестом доброй воли со стороны Москвы.

Фогель был преподавателем в англо-американской школе в Москве. Его задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В багаже обнаружили 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет. Мужчина полностью признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков и объяснял, что марихуана была медицинской, ему ее назначил врач для облегчения последствий операции на позвоночнике. Летом 2022 года его приговорили к 14 годам заключения.

Президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому коллеге Владимиру Путину за освобождение Фогеля. Он высказал мнение, что это «могло бы стать очень важной частью прекращения войны c Украиной». На встрече с Фогелем в ночь на 12 февраля Трамп также анонсировал освобождение еще одного американца в течение дня.

Госсекретарь Марко Рубио более сдержанно оценил значимость освобождения Фогеля. «Я не хочу утверждать, что происходящее здесь сегодня вечером каким-либо образом является первым шагом [к прекращению конфликта], но я уверен, что это хороший знак готовности русских что-то предпринять в этом отношении, и, надеюсь, мы сможем развить это в ближайшие дни», — сказал он.