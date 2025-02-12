США передадут Винника в обмен на освобожденного Россией Фогеля

США передадут Москве Винника, которого обвиняют в отмывании до $9 млрд через BTC-e, пишут ABC и The New York Post. Кремль подтверждал обмен Фогеля на россиянина, не называя имени

Александр Винник (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

США освободят россиянина Александра Винника в обмен на передачу Москвой Вашингтону американца Марка Фогеля, передает ABC со ссылкой на американского чиновника. Об этом же пишет The New York Post со ссылкой на источник.

Москва передала Фогеля американской стороне накануне, 11 февраля. В России американец отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Фогеля освободили в обмен на россиянина, которого в ближайшее время вернут в Россию.

Адвокат Винника Аркадий Бух днем 12 февраля сообщил, что его подзащитный пока находится в США.

В 2017 году американские власти закрыли криптобиржу BTC-е, в то же время по их запросу в Греции был арестован Александр Винник. США обвинили его в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. BTC-е была названа Минюстом США одной из платформ, благодаря которой «киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности». В январе 2020 года Винника экстрадировали из Греции в Париж, поскольку во Франции его подозревали в вымогательствах, хищении личных данных и отмывании денег через BTC-e. В итоге в 2021 году французский суд приговорил россиянина к пяти годам тюремного заключения. В 2022-м через Грецию Винника вывезли в США, там Винник частично признал вину.

После того как Винник оказался в США, его адвокаты начали направлять обращения российской стороне с просьбой начать переговоры о его обмене. В частности, французский адвокат Фредерик Бело направлял письма главе МИД России Сергею Лаврову.

В 2023 году CNN писал со ссылкой на судебные документы, что адвокаты Винника добивались его обмена на задержанного и впоследствии осужденного в России репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Журналиста обменяли в августе 2024 года вместе с другим американцем Полом Уиланом. Бух тогда допускал, что его подзащитного могли не включить в сделку, поскольку ему еще не был вынесен приговор.

Приговор Виннику не вынесли до сих пор, его должны огласить в конце июня. В США ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В России Винника также обвинили в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. и заочно арестовали в 2018 году. Сам он еще во время нахождения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.