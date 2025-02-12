 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп выразил надежду на начало отношений с Россией для мира на Украине

Трамп — о возвращении осужденного в России Фогеля: Москва хорошо отнеслась к США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
После возвращения осужденного в России американца Фогеля Трамп выразил надежду, что между Москвой и Вашингтоном сложатся отношения, которые позволят завершить украинский конфликт
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Возвращение из России осужденного там за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля может положить начало взаимодействию между странами, которое приведет к окончанию конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Россия очень хорошо с нами обошлась. На самом деле, я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем закончить эту войну», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома (цитата по AFP).

11 февраля советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил об освобождении Фогеля, он вылетел на самолете из России вместе со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Советник отметил, что это событие было «проявлением доброй воли» со стороны России и «знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению» боевых действий на Украине.

Фогель в 2022-м получил 14-летний срок из-за обнаруженных в его багаже нескольких граммов марихуаны.

Данные о том, что из Вашингтона в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER, связанный с Уиткоффом, появились в телеграм-каналах и американском сегменте соцсети X утром 11 февраля. Официально о визите не сообщалось.

NYT узнала о еще одном посланнике Трампа для диалога по Украине с Россией
Политика
Стивен Уиткофф

Уиткофф ранее участвовал в переговорах по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которые были успешны. Теперь, по данным The New York Times (NYT), Трамп поручил ему также налаживать контакты с Россией. Издание отмечает, что президент дружит с Уиткоффом, основателем девелоперского бизнеса, с 1980-х и доверяет ему.

Советником Трампа по Украине является генерал в отставке Кит Келлог. Он посетит начинающуюся на этой неделе Мюнхенскую конференцию по безопасности, где, как анонсировал, встретится с европейскими политиками, прежде чем представлять план урегулирования на Украине.

Один из европейских источников Fox News отметил, что у команды Трампа еще нет конкретного плана по Украине. «В Мюнхене еще слишком рано обнародовать план мирного урегулирования по Украине», — сказал он.

По его словам, переговоры между США, Украиной и Россией «будут сложными», «курс действий будет определять Трамп» к тому же, есть еще «много возможностей для ужесточения санкций».

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Стив Уиткофф Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил о хорошем прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Москва передала спецпосланнику Трампа осужденного американца
Политика
Трамп отправит министра финансов в Киев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Сеул объяснил дарение библиотеке на Сахалине глобуса с украинским КрымомПолитика, 03:13
Трамп заявил, что США не придется покупать сектор ГазаПолитика, 02:53
NASA анонсировало полет российского космонавта Пескова на МКС в мартеОбщество, 02:40
Посол России направил протест Аргентине из-за досмотра машин дипмиссииПолитика, 02:13
Трамп выразил надежду на начало отношений с Россией для мира на УкраинеПолитика, 01:58
В работе Telegram произошел сбойОбщество, 01:43
Польша сообщила о пролете над своей территорией военного самолета РоссииПолитика, 01:28
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
«Реал» вырвал победу у «Манчестер Сити» в конце матча плей-офф ЛЧСпорт, 01:13
Норвежский производитель лосося предложил награду за отлов пропавших рыбОбщество, 01:01
На Украине объявили о новом виде контракта для службы в ВСУ с 18 летПолитика, 00:43
Захарова прокомментировала слова Зеленского об обмене территорийПолитика, 00:21
Белый дом назвал освобождение американца Фогеля доброй волей РоссииПолитика, 00:14
Власти предложили разрешить «Почте России» торговать лекарствамиТехнологии и медиа, 00:00
Пациентов эвакуировали из-за пожара в институте кардиохирургии в БишкекеОбщество, 11 фев, 23:52