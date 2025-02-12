Трамп — о возвращении осужденного в России Фогеля: Москва хорошо отнеслась к США

Трамп выразил надежду на начало отношений с Россией для мира на Украине

После возвращения осужденного в России американца Фогеля Трамп выразил надежду, что между Москвой и Вашингтоном сложатся отношения, которые позволят завершить украинский конфликт

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Возвращение из России осужденного там за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля может положить начало взаимодействию между странами, которое приведет к окончанию конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Россия очень хорошо с нами обошлась. На самом деле, я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем закончить эту войну», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома (цитата по AFP).

11 февраля советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил об освобождении Фогеля, он вылетел на самолете из России вместе со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Советник отметил, что это событие было «проявлением доброй воли» со стороны России и «знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению» боевых действий на Украине.

Фогель в 2022-м получил 14-летний срок из-за обнаруженных в его багаже нескольких граммов марихуаны.

Данные о том, что из Вашингтона в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER, связанный с Уиткоффом, появились в телеграм-каналах и американском сегменте соцсети X утром 11 февраля. Официально о визите не сообщалось.

Уиткофф ранее участвовал в переговорах по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которые были успешны. Теперь, по данным The New York Times (NYT), Трамп поручил ему также налаживать контакты с Россией. Издание отмечает, что президент дружит с Уиткоффом, основателем девелоперского бизнеса, с 1980-х и доверяет ему.

Советником Трампа по Украине является генерал в отставке Кит Келлог. Он посетит начинающуюся на этой неделе Мюнхенскую конференцию по безопасности, где, как анонсировал, встретится с европейскими политиками, прежде чем представлять план урегулирования на Украине.

Один из европейских источников Fox News отметил, что у команды Трампа еще нет конкретного плана по Украине. «В Мюнхене еще слишком рано обнародовать план мирного урегулирования по Украине», — сказал он.

По его словам, переговоры между США, Украиной и Россией «будут сложными», «курс действий будет определять Трамп» к тому же, есть еще «много возможностей для ужесточения санкций».