В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

Киев требует ввести 200 тыс. миротворцев, но на самом деле рассчитывает на 40–50 тыс. служащих, писала FT. NYT узнала, что отправка даже 40 тыс. солдат будет для Европы тяжелой задачей. Москва против этой инициативы

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Европейские страны не смогут отправить на Украину 200 тыс. миротворцев, которых ожидает президент Владимир Зеленский, сообщил New York Times высокопоставленный европейский чиновник.

Отправка даже значительно меньшего количества служащих, например, 40 тыс. человек, была бы для Европы затруднительна. Кроме того, этого количества солдат не хватит для сдерживания конфликта.

Для эффективной работы необходимы более 100 тыс. миротворцев, учитывая регулярные ротации и экстренные ситуации, рассказал газете почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман.

Он считает, что все три возможных сценария — миротворцы, силы сдерживания и «силы натяжной проволоки» — имеют свои недостатки. Реализации первого варианта помешает протяженность линии соприкосновения, составляющая около 1,3 тыс. км, для чего понадобится «огромное количество войск». Второй вариант предполагает большое число хорошо оснащенных солдат, он наиболее надежен, но вряд ли Москва согласится на их размещение, уверен профессор. Третий вариант означает отправку войск, которых не хватит для полноценного отражения нападения, но будет достаточно, чтобы замедлить продвижение войск противника до прибытия подкреплений. «Но всегда остаются сомнения в характере этой гарантии», — признал Фридман.

Малочисленный контингент и отсутствие планов на подкрепления могут побудить Россию «прощупать почву», чему страны НАТО вряд ли смогут противостоять, предупредили эксперт по обороне из Немецкого института международных отношений и безопасности Клаудия Мейджор и немецкий подполковник Альдо Клееманн в своей статье. Они назвали такое положение «блефом и молитвами».

Власти Украины предлагают разместить не менее 200 тыс. миротворцев для соблюдения потенциального перемирия, если не поступит приглашение в НАТО, и настаивают на участии в силах США. Как выяснила Financial Times, на самом деле украинская сторона считает наиболее вероятным размещение 40–50 тыс. миротворцев, а источники Politico сообщали об обсуждении контингента численностью до 50 тыс.

Москва против идеи ввода «британских и европейских миротворческих сил». «Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Это раз. Во-вторых, у нас есть четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин этого конфликта. Здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — объяснял представитель президента Дмитрий Песков.