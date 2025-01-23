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Военная операция на Украине ,  
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FT назвала вероятный сценарий с европейскими миротворцами для Украины

FT: власти Украины ожидают согласования 40–50 тыс. миротворцев вместо 200 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский назвал ввод 200 тыс. иностранных военных минимальным количеством для поддержания мира. По сведениям FT, украинские власти считают, что удастся согласовать размещение не более 50 тыс. иностранных военных
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Власти Украины считают осуществимым сценарий с размещением от 40 тыс. до 50 тыс. зарубежных военнослужащих на 1000-километровой линии фронта в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на участников консультаций между Киевом и его западными партнерами.

Двумя днями ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил разместить 200 тыс. европейских миротворцев. «Это минимум, иначе ничего не будет», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Reuters тогда напомнил, что озвученное президентом количество примерно равняется численности французской армии. FT напоминает, что в масштабной высадке союзников в Нормандии в 1944 году участвовало меньше военнослужащих, и отмечала, что армии НАТО при общей численности 1,9 млн человек смогут отправить не больше 300 тыс. солдат, на подготовку которых понадобятся месяцы.

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Миротворческий контингент должен быть «достаточно мощным, чтобы не стать легкой целью» для российских войск, и достаточно многочисленными, чтобы в случае эскалации не потребовалось немедленное подкрепление, рассказал FT бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд и оценил их потенциальную численность в 40 тыс. человек.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), президент США Трамп проявляет интерес к варианту с вводом миротворцев.

Российская сторона не исключает размещение миротворцев, но напоминает: согласие должны дать обе стороны конфликта. «Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться», — заявил представитель президента Дмитрий Песков в декабре. Он добавил, что об этом «говорить, очевидно, преждевременно» в связи с позицией Киева.

Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россию не устраивают предложения соратников Трампа о вводе «британских и европейских миротворческих сил».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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