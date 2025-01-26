Лукашенко: Путин будет не в восторге от идеи с миротворцами

Лукашенко заявил, что Путин будет «не в восторге» от идеи с миротворцами

Западные страны обсуждают с Киевом идею о размещении десятков тысяч европейских миротворцев на линии разграничения. Лукашенко считает, что только белорусы могут обеспечить соблюдение перемирия, но усомнился в их участии

Фото: Eduardo Verdugo / AP / ТАСС

Предложение Украины по размещению контингента западных миротворцев вряд ли будет поддержано российским президентом Владимиром Путиным. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Что касается России и [западных] миротворческих сил на линии разграничения, то это дело президента России. Не думаю, что он будет в восторге. Но это будет определяться на переговорах, если там будут какие-то миротворцы. Они [Запад] хотят, чтобы это была пятизначная цифра — 50–70 тыс. человек. Это армия, это приличная армия», — сказал Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, стороны могут договориться только о присутствии белорусских миротворцев, поскольку контингенты из других стран «будут тянуть только на Запад или Восток» и только Минск сможет обеспечить, «чтобы было так, как договорятся».

«Это не значит, что я пошлю в качестве миротворцев свою армию туда — 70 тыс. — и там их выстрою. Нет. <...> Я туда не рвусь, и, скорее всего, своих людей на сегодняшний день я туда не собираюсь отправлять миротворцами», — добавил Лукашенко.

Политик предрек «очень серьезный спор» относительно ввода миротворцев и счел, что «кто послабее окажется, тот и согласится на эти варианты».

Власти Украины предлагают разместить не менее 200 тыс. миротворцев из европейских стран для соблюдения потенциального перемирия на линии соприкосновения и настаивают на участии США в этой инициативе. МИД Украины сообщил о ведущихся переговорах на этот счет.

По сведениям Financial Times, украинская сторона считает наиболее вероятным размещение 40–50 тыс. миротворцев, а источники Politico сообщали об обсуждении контингента численностью до 50 тыс. человек. Количество миротворцев должно быть достаточно большим, чтобы они не стали легкой целью для российских войск и не потребовалось немедленное подкрепление в случае эскалации, отметил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд и оценил их потенциальную численность в 40 тыс. человек.

Кремль на вопрос о миротворцах напомнил, что Киев пока не участвует в переговорах. «Обо всем остальном, а именно о миротворцах, сейчас говорить, очевидно, преждевременно», — сказал в декабре представитель президента Дмитрий Песков. В том же месяце министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Москву не устраивают предложения команды Трампа о вводе «британских и европейских миротворческих сил».