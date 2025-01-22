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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский запросил у Трампа американских солдат в контингент на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера США Дональда Трампа сделать американских солдат частью миротворческого иностранного контингента на Украине, сообщило агентство Bloomberg.

По словам Зеленского, у его европейских союзников недостаточно солдат, чтобы создать сдерживающие Россию условия. Зеленский подчеркнул, что без поддержки США «никто не будет рисковать», помогая Украине.

Идея отправки европейских военных на Украину в случае прекращения огня обсуждается несколько месяцев. The Washington Post писала, что, по оценке аналитиков и чиновников, в стране потребуется разместить десятки тысяч солдат. Reuters сообщал, что речь может идти о 40–100 тыс. миротворцев.

«Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», — сказал Зеленский на всемирном экономическом форуме в Давосе.

Агентство уточнило, что сейчас на Украине дипломатические усилия по прекращению боевых действий становятся интенсивнее. Зеленский также заявил, что попросил китайского лидера Си Цзиньпина помочь убедить президента России Владимира Путина остановить военные действия, так как Россия, по его словам, «очень сильно зависит от Китая» в плане экономики.

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужны сотни тысяч европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией. Иначе «ничего не будет», ответил он на вопрос о присутствии миротворческого контингента в стране. Это примерно равно численности Вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год, отметило агентство Reuters. По информации Financial Times, официально европейские члены НАТО имеют в общей сложности 1,9 млн военнослужащих, но в реальности им будет сложно направить в зону конфликта более 300 тыс. солдат, на подготовку которых понадобятся месяцы.

В Кремле заявляли, что возможное размещение европейских миротворцев на Украине должно обсуждаться в ходе переговоров, но «забегать вперед» не нужно. При этом глава МИДа Сергей Лавров сказал, что Россию не устраивают предложения команды Трампа о вводе в соседнюю страну «британских и европейских миротворческих сил».

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