Китай собрался сбить НЛО над Желтым морем

Власти Китая обнаружили НЛО у побережья Жичжао и собрались его сбить

В начале февраля американские военные сбили попавший в воздушное пространство США китайский аэростат. Пекин заявлял о праве ответить на это, но теперь и сам заметил у своих границ неопознанный объект

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Власти провинции Шаньдун на востоке Китая объявили 12 февраля об обнаружении неопознанного летающего объекта (НЛО) и планах сбить его, пишет в своем аккаунте в Twitter китайская газета Global Times. НЛО заметили недалеко от города Жичжао, расположенного на побережье Желтого моря.

Китайские власти в целях обеспечения безопасности разослали морякам СМС-уведомления о том, что готовятся сбить неопознанный объект в прибрежных водах, указывает китайское издание The Paper.

4 февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном, в двух десятках километров от побережья штата Северная Каролина, китайский аэростат. За несколько дней до этого он был замечен над Монтаной, где находятся база США Мальмстром и шахты ядерных ракет.

Китайские власти использовали летательный аппарат для слежки за стратегическими объектами в Штатах, заявлял глава Пентагона Ллойд Остин. Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Китай на фоне ситуации с аэростатом.

В Пекине настаивали, что аппарат занимался метеорологическими исследованиями и попал в воздушное пространство США случайно. После уничтожения аэростата МИД Китая выразил протест против применения силы в отношении «гражданских беспилотных дирижаблей» и сообщил о праве на любую необходимую реакцию.

10 февраля Белый дом объявил, что США сбили аэростат над Аляской. Обломки упали в море. Кому принадлежал аппарат, в американской администрации не уточнили. 12 февраля неопознанный объект был сбит над Канадой. Командование объединенных сил воздушно-космической обороны США и Канады, проводившее операцию, отказалось раскрыть подробности произошедшего. Канадский министр обороны Анита Ананд назвала сбитый объект угрозой гражданской авиации.