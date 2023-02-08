ВМС США показали выловленные в океане детали китайского зонда. Фото

ВМС США показали, как моряки вылавливали в море остатки китайского аэростата, сбитого над территорией США 4 февраля. Он упал у побережья Южной Каролины

Аэростат заметили над штатом Монтана, где расположена база ВВС США Мальмстром, в начале февраля. Позже он пролетел над штатами Северная и Южная Каролина. Сразу сбивать аэростат не стали, объяснив это риском падения обломков. Зонд уничтожил истребитель F-22.

Китай настаивает, что аэростат — метеорологический зонд, который отклонился от курса из-за ветра. В США считают, что аппарат использовался для разведки.