Байден объяснил задержку с уничтожением китайского аэростата в США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что китайский аэростат занимался наблюдением за стратегическими объектами в США

Президент США Джо Байден лично отдал приказ сбить китайский аэростат еще 1 февраля, однако было решено подождать, пока летательный аппарат не окажется в безопасной зоне, передает ABC News. Военные уничтожили аэростат у побережья Северной Каролины 4 февраля.

«Я приказал Пентагону сбить его в среду как можно скорее», — сказал журналистам американский лидер.

Он уточнил, что Минобороны США решили, что лучшее время для этого, когда китайский аэростат окажется над Атлантическим океаном, в 12 милях (около 19 км) от берега.

«Они успешно его сбили, и я хочу поблагодарить наших пилотов, которые это сделали», — добавил Байден.

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Министр обороны Ллойд Остин подтвердил слова Байдена, передает CNN. Глава Пентагона сообщил, что приказ от президента был получен в среду. Китайский аэростат, по словам Остина, занимался «наблюдением за стратегическими объектами» в США. Миссия по «спуску» воздушного шара координировалась с властями Канады, добавил он.

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