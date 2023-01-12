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NBC узнал об обнаружении новых секретных документов у Байдена

NBC: помощники Байдена обнаружили в его бывшем офисе новый пакет секретных документов

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили новую партию секретных документов в месте, которое Байден использовал для работы после своего ухода из администрации экс-президента США Барака Обамы, сообщает NBC News со ссылкой на источник. Точное место собеседник телеканала не уточнил.

Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщал, что еще в ноябре 2022 года в американском аналитическом центре Penn Biden Center, связанным с Байденом, были обнаружены секретные документы периода его вице-президентства. Как утверждал источник, документы хранились вместе с другими бумагами, которые не содержали закрытую информацию.

По данным собеседника NBC, после обнаружения секретных документов в ноябре, помощники Байдена искали любые дополнительные секретные материалы, которые могли быть в других местах его пребывания. Такие материалы удалось обнаружить как минимум в еще одном месте, рассказал источник.

Материал дополняется.

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден секретные документы США
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