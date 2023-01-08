В Армении у российской военной базы задержали 65 протестующих

Протестующие обвинили российские власти в бездействии в ситуации с блокировкой Лачинского коридора. Участники акции собрались на дороге, ведущей к российской военной базе в Гюмри

Несколько десятков участников несанкционированной акции протеста, проходившей на дороге, ведущей к российской военной базе в армянском городе Гюмри, были задержаны полицией, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на представителя пресс-службы полиции Зарзанда Габриеляна. По данным агентства, всего в отделения полиции Гюмри доставлены 65 человек, перед началом задержаний полицейские предупреждали, что активисты не должны перекрывать свободный доступ к зданиям.

РБК направил запрос в полицию Армении.

Ранее агентство «Новости-Армения» сообщило, что участники радикального Национально-демократического полюса «Бевер» попытались заблокировать российскую военную базу в знак протеста против перекрытия Лачинского коридора, по которому проходит единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, и бездействия властей России.

«Если мы оплачиваем пребывание на своей территории российской военной базы и терпим ущерб от пребывания в составе одного альянса, то взамен требуем действий по открытию Лачинского коридора», — сказал член совета НДП Ара Папян.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, согласно которым срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.



Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022-го. МИД Армении обвиняет в перекрытии Лачинского коридора группу неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. В Баку заявили, что коридор заблокировал «миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана». Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. Он заявил, что, если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, она должна поднять вопрос о наделении своих миротворцев мандатом Совета Безопасности ООН или в регион должен быть отправлен многонациональный миротворческий контингент.

Представитель МИД России Мария Захарова называла критику миротворцев неприемлемой. Она заявила, что миротворцы делают «все возможное для урегулирования обстановки», а «никакие публичные нападки делу не помогают».