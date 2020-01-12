CNN узнал об оповещении военных США об авиаударе Ирана за 2 часа до атаки

Военнослужащие покинули базу или укрылись в бункерах за 2,5 часа до начала ракетного обстрела. Ранее Fox News сообщал, что американскую сторону о готовящейся атаке предупредил Багдад, который получил эти данные от Тегерана

Фото: Tamara Qiblawi / CNN

Американские военнослужащие на авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака заранее знали о готовящемся авиаударе со стороны Ирана, сообщает телеканал CNN. Это позволило им укрыться в убежищах за 2,5 часа до атаки, рассказали журналистам военные во время посещения объекта. О том, как именно будет действовать Тегеран, у военных информации не было.

Первый из четырех ракетных залпов начался 8 января после 1:30 по местному времени (совпадает с московским). К этому времени большинство из военнослужащих либо покинули базу, либо укрылись в бункерах.

Атака продолжалась около двух часов, удары были нанесены только по той части авиабазы, где располагались американские военные — это примерно четверть объекта. По словам собеседников телеканала, часть из ракет упала всего в нескольких метрах от бункеров, в которых укрывались военные.

Как ранее сообщил Fox News со ссылкой на военные источники, военнослужащих об атаке предупредил Ирак. По словам собеседника телеканала, Багдад получил эти сведения от Тегерана, который не хотел, чтобы пострадали иракские граждане.

В ночь на 8 января обстрелу также подвергся аэропорт Эрбиля, сообщили в Пентагоне. Как заявил президент США Дональд Трамп, в результате атаки никто не пострадал, а базам был нанесен минимальный урон.